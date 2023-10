Uno spazio per parlare, ascoltare e sentirsi al sicuro a Cambrils

Tutti conoscono le gravi conseguenze sanitarie del Corona virus. Ciò non ha influenzato solo la nostra salute fisica, ma anche la nostra salute mentale. Con questa premessa, nella città di Cambrils è nato “Espai de Veïnes: trobada, cura i creativitat” per prendersi cura del benessere emotivo di tutte le persone che osservavano i quartieri durante la pandemia.

Promosso nel 2021 dal Progetto Interculturale di Intervento Comunitario (PICI), un programma di intervento volto a promuovere la convivenza e l’inclusione sociale e a valorizzare la partecipazione dei cittadini. È iniziato con incontri mensili di un’ora in diversi quartieri della città, che erano pochi per le donne partecipanti.

Un anno dopo, i rappresentanti della salute emotiva dell’Ospedale di Cambrils si sono uniti al progetto. Grazie a questa fusione, hanno potuto tenere sessioni settimanali, perché era una richiesta della gente. Con più risorse a disposizione, si sono trasferiti in una sede fissa, come Casal de la Gent Gran, e hanno potuto estendere le sessioni a un’ora e mezza.

Le lezioni cambiano ogni settimana, ma soddisfano e danno sempre priorità alle esigenze del gruppo. Alba Quinto, tecnico PICI, è una delle guide della sessione e spiega che “lavoriamo attraverso dinamiche di relazione e terapia e creiamo uno spazio di ascolto attivo che è molto importante per il gruppo”.

I partecipanti lo vedono come uno spazio in cui possono “parlare e sentirsi ascoltati”, ma anche per rendersi conto che “ci sono persone con problemi più seri dei tuoi”. Spiegano che ogni settimana è diversa. “A volte disegniamo, a volte facciamo piccoli spettacoli teatrali e a volte ci sediamo e parliamo”, spiega uno degli eroi.

Il lavoro svolto settimanalmente è molto importante per tutte le donne e il suo sviluppo è stato molto positivo, ma “quello che abbiamo visto in questi anni è che c’è ancora molto lavoro da fare”, dice Quinto.

Questi incontri sono aperti a tutte le donne, di tutte le età, gratuitamente, e si tengono ogni giovedì dalle 17:30 alle 19:00. È iniziato giovedì scorso, 28 settembre, e tutto fa pensare che durerà un anno accademico.