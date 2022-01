Uno spazio per proteggere le api

Le api impollinatrici del nucleo sono di piccole dimensioni, ma svolgono un lavoro straordinario nell’ecosistema, perché grazie al fatto che trasferiscono il polline da un fiore all’altro, migliaia di piante possono riprodursi, sopravvivere e produrre cibo per il consumo umano.

Impollinatori come le api fanno parte di un anello importante nella catena di restauro e conservazione delle aree protette a Cali e Dagma ne promuove la conservazione e il benessere creando spazi protetti come i giardini degli impollinatori nel Parco ambientale Corazón de Pance.

Le api e altri impollinatori hanno fatto diminuire il loro numero a causa dell’uso irresponsabile di pesticidi e fertilizzanti tossici, soprattutto in agricoltura; A ciò si aggiunge l’aumento della deforestazione e l’uso di vasti tratti di terra per il bestiame, lasciando molte specie animali, comprese le api, senza casa.

Il Dagma ti invita ad ammirare la maestosità di questi insetti nel Parco Ecologico Corazón de Pance, dove, grazie a biologi e guide, potrai conoscere meglio queste belle e laboriose creature che abbelliscono i cieli di Cali.

unPegas si trovano nel Corazón de Pance

– Apis mellifera. Conosciuta anche come l’ape europea, fu introdotta in America dai conquistatori nel XVI secolo. È il più diffuso e distribuito in quasi tutto il mondo, principalmente per la produzione del miele e dei suoi derivati ​​come il polline o la propoli.

– Euglossa sp. Conosciuto anche come ape orchidea, ha un colore verde metallizzato. Sono solitari e soprattutto contribuiscono all’impollinazione di diversi tipi di orchidee domestiche; Il suo significato ambientale è grande.

– Le api del genere Eulaema sono conosciute come api orchidee, perché, come le Euglossas, sono impollinatrici di molte orchidee autoctone.

Nel giardino si possono trovare 4 specie diverse: Eulaema nigrita, Eulaema cingulata, Eulaema polychroma ed Eulaema Meriana. Di tanto in tanto vedrai una bellissima ape verde metallizzato: Exaerete smaragdina che non fa i propri nidi, ma usa quelli che trova già pronti. Ci depone le uova non appena uccide le uova di altre api.

Puoi anche trovare la meravigliosa Pseudaugochlora graminea: piccola, velocissima e apparentemente irregolare in volo. È un verde metallico, anche se può avere sfumature di rosso, oro, blu o persino nero. Vengono dall’Argentina agli Stati Uniti. Non mordono e fanno il nido in tronchi d’albero come kiminango o jacaranda.

L’importanza delle api

Si può dire che le api sono organismi altamente sociali, come gli esseri umani. Si organizzano in sciami e in ordine gerarchico: prima l’ape regina, poi i fuchi e infine le operaie che fanno il duro lavoro.

Questi insetti vivono in tutti i continenti tranne l’Antartide. Sono note più di 20.000 sottospecie e sono le più antiche del pianeta, avendolo abitato per più di 30 milioni di anni. Quelli della famiglia Apoidea sono diffusi in tutto il mondo e svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi e nella produzione di cibo per l’uomo.

Le api hanno bisogno di polline, nettare e resine per nutrirsi e costruire i loro nidi, quindi è molto comune trovarle su molte piante da fiore nei giardini.

Edith Perdomo Estrada