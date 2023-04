Uno spazio per responsabilizzare le persone LGTBIQ+, presto in costruzione

Non appena finiranno le vacanze di Pasqua, martedì prossimo, 18 aprile, dalle 18:30 alle 20:30 nella sala polivalente Merkatuzar (goiko kalea, 1) inizierà uno spazio per potenziare le persone LGTBIQ+ e i loro parenti al fine di fornire loro con informazioni, orientamento, consulenza e supporto in materia di diversità sessuale e di genere.

Introdotta a marzo da Itziar Ostolaza, consulente per l’uguaglianza, e Iñaki Queralt, consulente per le politiche LGTBI+, “questa misura consentirà di andare avanti per rendere più abitabili le vite e le esperienze della comunità LGTBIQ+, garantendo così condizioni di vita sociali e fisiche”. LGTBIQ+”. Tutte le persone LGTBIQ+ e i parenti di età superiore ai 14 anni avranno accesso a questo spazio. Con l’empowerment come obiettivo principale e la considerazione dei diversi modi in cui le persone sentono, comprendono, vivono ed esprimono l’identità di genere, l’espressione di genere e l’orientamento sessuale, l’assistenza individuale e di gruppo sarà fornita in modo riservato e completamente gratuito. Sarà comunque necessario richiedere un appuntamento preventivo, chiamare il 943449576 o scrivere alla mail lgtbiespazioa@errenteria.eus. Anticipando il nuovo consiglio

Allo stesso modo, nei prossimi mesi, si prevede che verrà istituito un nuovo comitato consultivo che si occuperà specificamente delle politiche LGTBIQ+. Lo statuto del Consiglio ha ricevuto la prima approvazione nella sessione plenaria di febbraio e, al momento, il documento è in fase di raccolta dei contributi dei cittadini. Una volta completate le procedure legali, il Consiglio Comunale potrà costituire il nuovo Consiglio consultivo, che è un quadro essenziale per la cooperazione con il pubblico e gli attori interessati allo sviluppo di tali politiche.

