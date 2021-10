Uno spazio poetico alla Fiera del Libro di Cordoba »Comune di Cordoba

Nell’ambito della 35a Fiera del libro di Cordoba, lo spazio della poesia è uno dei cicli ricorrenti che includono attualità e interessi specifici di questo genere specifico. Questa è l’ottava edizione, coordinata da Guillermo Bawden, con tre attività in programmazione virtuale per FLC.

Venerdì alle 18 ci saranno letture dello stesso Guillermo Bauden, Susanna Romano Suede e altri ospiti invitati. Durante la decima domenica alle 19:00 avrete il vostro secondo omaggio, in questo caso ad Alejandro Schmidt, di Leticia Recia, Elena Annibale e Bowden. Entrambe le attività saranno oggetto del canale YouTube del Sottosegretario alla Cultura nei Comuni.

L’altro omaggio al ciclo si è svolto domenica scorsa, attorno al personaggio Mariela Laudecina. A questo incontro hanno partecipato Luis Garcia e Guillermo Baudin, che hanno letto poesie e hanno discusso delle opere del poeta di Cordoba morto quest’anno.

La proposta Poetry Space si rivolge all’attività poetica della città e del territorio, rappresentando la forza di un paesaggio eterogeneo e in crescita, con la sua diversità estetica e generazionale. Il corso opera da anni per mettere in luce la produzione attiva della città, visibile nei suoi corsi, festival e gruppi di poeti.

A proposito della mostra

Dal 1° all’11 ottobre, la città vive l’attività centrale dell’agenda culturale della regione, che riunisce fiere editoriali, librerie e biblioteche popolari; Circuiti e presentazioni. Corsi e presentazioni. Workshop, conferenze e dibattiti. Ci sono 300 attività gratuite a Cabildo, centri culturali, musei, teatri e altri luoghi locali e nella provincia di Cordoba.

Questa trentacinquesima edizione si concentra sulla traduzione come possibilità di incontro di culture, curata da Graciela Bialet e produzione generale da Lisa Davilosa. Il comitato organizzatore è costituito dal Comune di Córdoba attraverso il Segretariato Generale del Governo e il Sottosegretario alla Cultura, l’Agenzia per la Cultura di Córdoba, l’Università Nazionale di Córdoba, CALIPACER e la società SADE di Córdoba.

Maggiori informazioni su FLC 2021:editorialmunicipal.cordoba.gob.ar