Uno spazio polivalente dove il cibo veicola ogni tipo di apprendimento

Pencil & Fork è uno spazio polivalente dove cibo e gastronomia impartiscono qualsiasi tipo di apprendimento; Da qui il nome, che in lingua inglese significa matita e forchetta. Il luogo ha aperto le sue porte a metà ottobre ad A Coruña (Alfredo Vicente, 29).

È uno spazio aperto per diverse attività: dal noleggio di eventi e feste all’organizzazione di qualsiasi tipo di corso di apprendimento, lingua, scienza o arte. È dotato di tre diversi ambienti: una caffetteria che serve caffè e tapas al mattino. Sala Isla, una bellissima cucina dove organizzare qualsiasi tipo di evento, con o senza chef; e il tavolo creativo, dove possono sedersi un massimo di 15 persone in laboratori di ogni tipo. È possibile affittare l’intero edificio, con una capacità di 54 persone, o in parti.

David Sanchez è un chimico di Avila. Sua moglie è di Coruña, quindi da anni apprezzano l’idea di tornare in città. Così dopo tanto tempo hanno deciso di iniziare da qui. Ecco cosa dice lui stesso: “Sono a Londra da 12 anni, dove ho realizzato il mio primo progetto ‘Cook Your Spanish’, uno spazio per insegnare lo spagnolo facendo tapas. Il concetto di apprendimento della lingua attraverso il cibo ha funzionato molto bene. Quindi Ho deciso in seguito Crea una matita e una forchetta. L’Accademia Learning Through Food è lì, che include la nostra gamma completa di corsi di gastronomia, mentre continuiamo a lavorare con individui, aziende, scuole o fare viaggi gastronomici.Il progetto che abbiamo presentato a A Coruña, che è stato così ben accolto in queste settimane dall’apertura, come dice David Sanchez.

All’interno della sua offerta formativa, il 25 novembre si svolgerà uno dei seguenti workshop. “Art & Wine” è una proposta che comprende una cena leggera, vino e un laboratorio creativo con una tela.