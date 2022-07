Uno spazio rinnovato da vivere con la famiglia

L’AVANA, 23 luglio (ACN) Oggi il Centro Culturale di Intrattenimento Hola Ola, in questa capitale, inizierà oggi a partire dalle 17:00 spettacoli per bambini per bambini con un’esibizione speciale del clown blu e una serie di spettacoli gastronomici, un’attività che continuare durante i fine settimana della settimana estiva.

Lo stabilimento, che ha riaperto questa settimana, è pronto ad accogliere il pubblico dal martedì alla domenica, a partire dalle ore 12, con un prezzo del biglietto di 10 pesos per i bambini e 20 pesos per gli adulti.

Zhemi Hartmann Mullen, analista della società commerciale regionale L’Avana, ha spiegato all’agenzia di stampa cubana che il centro, situato in via Malecón, tra Humboldt e 25, è progettato per l’intrattenimento dei bambini, offrendo copletacina nell’aria. Spazio climatizzato con opzioni convenienti, non superiore a 50 pesos.

Ha aggiunto che nella zona centrale ci sono castelli gonfiabili, trampolini e altri divertimenti creati dal Maravillas Community Project, dal comune di Arroyo Naranjo.

Ha sottolineato che l’emblematico sito Vedado combina varie forme di gestione nella nuova apertura, con circa 80 lavoratori di Provinciali e Micro, Piccole e Medie Imprese (MSME) che partecipano alla gelateria, per rendere sostenibile l’offerta di prodotti e fornirli con i requisiti necessari.

Barbecue, un piccolo ristorante specializzato in piatti a base di carne di maiale, un bar panoramico per contemplare il tramonto e il lungomare dell’Avana sono altri servizi disponibili, con prezzi che variano da 50 a 550 pesos, a seconda delle specialità. Cocktail e cibo che i clienti vogliono assaporare.

Rolando Pérez Hernández, lavoratore di una delle Coppelitas del Hola Ola, ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura della sede e l’accoglienza del pubblico; Ha invitato i residenti a venire nelle sue strutture, fiduciosa che avrebbero ricevuto un trattamento eccellente e un gelato della qualità richiesta.

Dopo aver consultato ACN, i visitatori sono rimasti soddisfatti della riabilitazione della sede e delle nuove offerte, un’opzione ideale da condividere con la famiglia in un luogo divertente e sicuro.

Il centro prevede, a partire dalla prossima settimana, di proporre serate scandite ogni giorno con uno spettacolo diverso e sempre rispettoso dei vicini, in modo che il suo orario in programma sia dalle 19:00 alle 21:00 nell’area della pista.

Inoltre, saranno organizzate attività umoristiche per adulti a partire dalle 22:00 nella piazza centrale dell’entità.