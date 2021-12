Uno strano progetto caratterizzato dalla scarsità di spazi nella regione

La costruzione dell’edificio in cui culminò il sedimento non fu facile Molte circostanze hanno segnato un pezzo che aveva già superato tutti i momenti di difficoltà. Il primo ostacolo è stata la posizione del sito stesso Dove dovevano lavorare, con uno spazio davvero ridotto.

Nel cuore di Casco Viejo, sezione di via Esperanza Laddove si trovava, non aveva spazio di attacco per assemblare i materiali di lavoro, le massicce travi d’acciaio che compongono lo scheletro oi contenitori che i lavoratori potevano cambiare.

Installazione della gru Ogni sviluppatore lo assembla per facilitare la crescita di qualsiasi edificio in altezza Presentava anche delle sfide. Infatti, ha dovuto alzarsi tutta la notte nel fine settimana per installare i camion necessari che portassero le parti.

Da allora anche una gru ha avuto una capacità di sollevamento inferiore Poiché la struttura verticale dell’ascensore Begoña era accanto, non era possibile dispiegare un braccio o un braccio lungo come al solito. in questi progetti.

Il fatto che il blocco integrato sia costruito tra i due condomini di Esperanza 2 e 8 significa anche che devono essere prese misure di sicurezza precauzionali. era il più ovvio Rinforzo del blocco più vicino alla stazione della metropolitana Sulla parete che era ancora decorata con la vecchia facciata verde fino all’inizio dei lavori di fondazione per il progetto di costruzione mista. Dove non era necessario lavorare a sostegno del pendio che scende dalla collina del Giardino Etxebarria. I lavori eseguiti dalla stessa ETS per la realizzazione della stazione della metropolitana linea 3 hanno tenuto conto del progetto esistente e hanno già lasciato l’intera area dove sorge il nuovo stabilimento, rialzata con uno spesso muro di cemento che avrebbe dovuto evitare ogni possibile distacco e essere il supporto per l’impianto sportivo.