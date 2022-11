Uno studio ha rivelato che i giochi per dispositivi mobili perderanno 80 milioni di giocatori nel 2022

I più importanti studi di videogiochi del settore puntano sempre di più su titoli incentrati sui telefoni cellulari. Senza andare oltre, Capcom ha confermato ieri che sta lavorando a una nuova versione cacciatore di mostri esclusivamente per smartphone, mentre se parliamo di Ubisoft sappiamo che è in via di sviluppo dividere indietro S Nome in codice di Assassin’s Creed Jade, due giochi progettati specificamente per i telefoni cellulari. Tuttavia, nonostante sia un mercato molto interessante, uno studio recente lo determina Quest’anno andranno persi 80 milioni di utenti.

Dal momento che non potrebbe essere altrimenti, uno dei fattori determinanti in questo calo degli utenti sarebbe l’inflazione, i problemi del COVID-19 e le questioni normative in Cina. Lo studio determina che quest’anno c’era Un enorme calo di 175 milioni di utenti quest’anno, con il mercato della telefonia mobile che è il più colpito di tutti. Negli ultimi cinque anni, il numero di persone che giocano ai giochi mobili è aumentato del 55%, da 1,17 miliardi nel 2017 a 1,82 miliardi l’anno scorso, secondo i dati forniti da Statista. Nel 2022, la percentuale dovrebbe diminuire del 4%, principalmente dalla Cina.

Le statistiche lo indicano L’industria cinese dei giochi per dispositivi mobili perderà 53,5 milioni di giocatoriMentre negli Stati Uniti è previsto un calo di 5,7 milioni, in Giappone di 1,8 milioni e in Germania di 2 milioni.

Nonostante la diminuzione del numero di utenti attivi, si prevede che i giochi mobili contribuiranno nel 2022 $ 152,2 miliardi di entrate, in crescita del 9,2% anno su anno. Le entrate dei giochi mobili negli Stati Uniti aumenteranno del 16% anno su anno a 41,3 miliardi di dollari. Giappone e Germania vedranno una crescita del 12% e del 14% con ricavi rispettivamente di 32,7 miliardi di dollari e 3,4 miliardi di dollari. D’altra parte, la Corea del Sud registrerà il più alto tasso di crescita su base annua, con ricavi in ​​aumento del 18% per raggiungere i 10,3 miliardi di dollari nel 2022.