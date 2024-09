Uno studio “parallelo” rivela il popolare gioco sparatutto online B3

In sintesi I creatori del gioco di carte Ethereum NFT Parallel hanno annunciato un nuovo sparatutto in prima persona chiamato “Project Tau Ceti”.

Tau Ceti sarà sviluppato sulla rete di gioco B3 Layer 3, basata sulla rete Ethereum Layer 2 di Coinbase, Base.

Il gioco utilizzerà gli avatar NFT di Parallel e il lancio in fase alpha su PC è previsto all’inizio del 2025.

I creatori del gioco di carte NFT di Ethereum chiamato Parallel, arrivato su Epic Games Store a giugno, si stanno imbarcando in un altro nuovo progetto, annunciando uno sparatutto in 3D con nome in codice “Project Tau Ceti”, come annunciato all’evento Token2049 a Singapore quest’anno. Mercoledì generale.

In Tau Ceti, i giocatori si batteranno sul pianeta fantascientifico utilizzando i propri avatar Parallel NFT. A differenza del prossimo gioco incentrato sull’intelligenza artificiale Colony, che verrà lanciato sulla blockchain di Solana, il progetto Tau Ceti segna un ritorno alla rete Ethereum Layer 2 di Coinbase, Base, questa volta sulla rete di gioco di criptovaluta appena lanciata di Coinbase.

“B3 ha il giusto mix di tecnologia ed esperienza del team per supportare ciò che stiamo cercando”, ha detto a Decrypt un portavoce di Parallel Studios. “B3 è focalizzato sui giochi e, essendo la rete più nuova e più popolare su Base, questa ci è sembrata la scelta giusta.”

B3.fun è stato lanciato ad agosto, dopo che il team di sviluppo NFC Labs, fondato da ex dipendenti di Coinbase, aveva annunciato un round di investimento da 21 milioni di dollari a luglio. La serie è stata lanciata utilizzando una piattaforma arcade di criptovaluta basata sul web chiamata BSMNT.

Vi presentiamo il progetto Tao City Un primo sguardo esclusivo al prossimo sparatutto in terza persona con nome in codice Tau Ceti. Questo nuovo gioco consentirà ai giocatori di utilizzare i propri avatar paralleli in un’esperienza coinvolgente che sfrutta l’ampia libreria di risorse 3D di nemici e ambienti… pic.twitter.com/bdzU6UjCEK – Parallelo (@Parallelo) 18 settembre 2024

Parallel è un gioco in primo piano su Ethereum e Base, che aggiunge un tocco crittografico a giochi di carte competitivi come Hearthstone. Sebbene sia gratuito, include carte NFT opzionali che possono essere raccolte e scambiate, oltre alla possibilità di guadagnare premi in token di criptovaluta.

Il team ha affermato che il progetto Tau Ceti rappresenta un tentativo di espandere il mondo Parallelo con un tipo di gameplay completamente diverso.

“Recentemente, il nostro team artistico si è riunito per immaginare come potrebbe essere uno sparatutto in un universo parallelo”, ha affermato il team in una presentazione pre-alpha. “Quello che era iniziato come un progetto parallelo è cresciuto rapidamente fino a superare le nostre aspettative.”

Hanno aggiunto: “Spinti dall’incredibile risposta della nostra comunità all’idea, e alimentati dalla vostra passione e dal vostro feedback, abbiamo intrapreso un viaggio per creare nuovi ambienti espansivi, personaggi dettagliati, nemici stimolanti e creature uniche, ognuno attentamente progettato per migliorare ed espandere il mondo parallelo.”

Tau Ceti utilizza la libreria Parallel di risorse 3D, inclusi personaggi, armi e creature, per creare un’esperienza di gioco nuova ed estesa. Secondo Parallel Studios, Project Tau Ceti è stato sviluppato in collaborazione con uno studio di terze parti ancora senza nome, utilizzando Unreal Engine 5.

“Mentre continuiamo lo sviluppo di Tau Ceti, l’attenzione di Parallel rimane nel fornire aggiornamenti significativi al GCC e alla nostra versione Alpha di Colony”, ha scritto il team (alias X) su Twitter.

Secondo un’intervista pubblicata sul mercato NFT, il progetto Tau Ceti dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2025 in fase di alpha testing su PC Mare aperto. Dopo il lancio iniziale potranno essere sviluppate versioni per telefoni cellulari e console.

A cura di Andrew Hayward