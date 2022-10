Uomo arrestato dopo una serie di eventi Peeping Tom Brighton – NBC Boston

La polizia ha detto che un uomo è stato arrestato sabato notte dopo una serie di incidenti in cui un uomo è stato visto guardare fuori dalle finestre un’attività sospetta in corso a Brighton, nel Massachusetts.

La polizia di Boston è stata chiamata nelle strade di Strathmore e Lothian intorno alle 22:20 per ottenere un altro rapporto su una persona sospetta nella zona e ha trovato un uomo che corrisponde alla descrizione. Successivamente è stato identificato come O’Kelly Pascual-Hernandez, noto anche come Pascual O’Kelly secondo la polizia.

Secondo la polizia, gli agenti hanno scoperto che l’uomo di Brighton, 33 anni, era ricercato con un mandato d’arresto in attesa presso il tribunale distrettuale di Brighton per violazione di domicilio, a seguito di un precedente incidente nell’area di Egremont Road.

La polizia ha detto che gli investigatori hanno anche appreso che Pascual Hernandez è stato collegato a diversi incidenti nell’area di Primor Road, dove sarà accusato di molestie criminali, condotta disordinata e violazione di domicilio.

Gli investigatori hanno chiesto al pubblico di aiutare a identificare un uomo ricercato in relazione ad attività sospette in corso a Brighton, dopo che a(e) Nota un uomo che guarda attraverso le finestre delle abitazioni a tarda notte Nelle aree di Radnor Road, Foster Street, Kirkwood Road, Greycliff Road e Braemore Road, dove vivono molti studenti del Boston College fuori dal campus.

La polizia di Boston ha detto che O’Kelly Pascual Hernandez, 33 anni, di Brighton, è stato arrestato sabato sera e sarà processato lunedì.

La polizia ha detto che tutti gli incidenti avvenuti nella zona sono ancora sotto inchiesta.