UPL richiede una soluzione per il tetto di Espacio Vías

gruppo comunale Unione del popolo lionese (UPL) in consiglio comunale chiede una soluzione ponte Per l’edificio del dipartimento giovanile tracce spaziali. L’edificio che aveva meno di 12 anni ha perso il suo inizio copertura vegetale che ha contribuito all’insieme con un elemento naturale ed ecologicamente interessante, ma questo è quasi svanito”, sottolineano ai fautori di Leonist. Il che significa che “il tetto è lasciato senza piante e un aspetto poco attraente di abbandono per il suddetto uso nel edificio che si unisce all’eterna fusione di Cinque che non arriva mai”, ha affermato Enrique Valdion, membro del consiglio comunale di Leon.

UPL mira a tenere conto del fatto che l’altezza ridotta dell’edificio rende il suo tetto visibile dalle aree limitrofe, quindi raccomanda una “soluzione per questo spazio che potrebbe consistere nel ripristino della copertura vegetale iniziale o nell’installazione di pannelli solari in cui il consumo di energia non è stato consumato, è stato preservato solo il suddetto edificio, ma anche le vecchie case degli autobus dove si svolgono vari eventi di ogni genere”, insiste Valdion.