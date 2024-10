Uriah Menendez è incoronato nel campo della consulenza su fusioni e acquisizioni immobiliari nell’ultimo periodo del 2024 | legale

Tre mesi prima della fine del 2024, Uriah Menéndez guida la consulenza sulle transazioni immobiliari (M&A), secondo la classificazione elaborata dalla piattaforma TTR Data. L’azienda guidata da Salvador Sanchez Teran ha fatto passi da gigante e sta guadagnando slancio per coronare un buon anno nel settore. Garriges raggiunge il secondo posto nella classifica del terzo trimestre dell’anno, sia per valore delle operazioni che per numero. Freshfields Bruckhaus Deringer e Cuatrecasas stanno chiudendo I primi tre In queste liste.

I settori alberghiero, immobiliare e logistico rimangono obiettivi desiderabili per gli investitori. I data center stanno andando forte. Il mercato immobiliare continua a portare gioia nonostante le fluttuazioni dei tassi di interesse nell’Eurozona. Gli esperti sono ottimisti. L’ultima proroga al 2024 potrebbe accelerare la chiusura delle operazioni sospese se, come accennato, la BCE abbassasse il tasso monetario in risposta al percorso discendente dell’inflazione. Nuvole scure potrebbero provenire da una crescente instabilità geopolitica.

Se si guardano nello specchietto retrovisore i dati della prima metà del 2024, Uriah Menendez continua a primeggiare nella classifica M&A immobiliare in termini di valore delle transazioni, con un totale (arrotondato) di 5.393 milioni di euro. Con una popolazione totale di 4.392 milioni di persone, dopo aver salito un gradino, è al secondo posto. Freshfields Bruckhaus Deringer (dal quinto posto) è salito sul podio con 3.509 milioni di dollari provenienti da tre operazioni. Dentons (3.247), Clifford Chance (3.234) e A&O Shearman (3.050) seguono il gruppo di testa. Completano la top ten Cuatrecasas (1004), Pérez Lorca (832), Ashurst (697) e DLA Piper (550).

L’elenco dati TTR registra tutte le operazioni annunciate o concluse dalle aziende nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre nell’ambito della consulenza transazionale in questo settore, sia nel ruolo di… Grande azienda O da ImmobiliareA patto che uno dei principali soggetti coinvolti sia lo spagnolo.

Riflette il quadro stabile per il terzo trimestre dell’anno una sorpresa Da Uría Menéndez a Garrigues in testa alla classifica per numero di transazioni. L’azienda guidata da Sanchez Teran conta 56 operazioni rispetto alle 39 guidate da Fernando Vives. La squadra di Cuatrecasas si è mantenuta al terzo posto con 28 deal. In testa c’è Perez-Lorca, balzato dal sesto posto con 16 operazioni. Seguono 13 operazioni di Ashurst, CMS Albiñana e Suárez de Lezo e 11 operazioni di Gómez-Acebo & Pombo e Andersen. RCD (8), che risale la classifica, e Dentons (7) chiudono la classifica.

I dati riflettono che il mercato immobiliare nazionale è ancora in forte espansione. “Nonostante le sfide, ci sono ancora opportunità strategiche nel mercato spagnolo, soprattutto nei settori primo ministro E nel settore degli affitti. Anche se oggi gli investitori sono diventati più cauti e nel terzo trimestre hanno cercato acquisizioni più prudenti, con rendimenti garantiti o alta redditività”, analizza. Marcela ChaconPortavoce di TTR Data.

Investitori

“Il terzo trimestre è stato eccellente in termini di attività per gli albergatori. Vita flessibile“I tradizionali settori residenziale e logistico sono ancora i settori più fiorenti”, afferma. Diego ArmeroPartner immobiliare di Uría Menéndez. Dice che ci sono meno bolle negli uffici e nei centri commerciali. “I fondi internazionali, le società SOCIMI e le altre società spagnole quotate restano i principali attori del mercato”, sottolinea.

Fernando Sotoil socio responsabile Immobiliare Da Freshfields, si sottolinea che gli investitori più attivi sono stati “i fondi di venture capital (Case di private equity) nei settori immobiliare e delle infrastrutture. Soto sfrutta operazioni uniche come l’IPO di TECHÔ, una società SOCIMI creata per combattere i senzatetto.

Hector Muñoz E Oscar de SantiagoI partner immobiliari di Garrigues concordano che questo trimestre “ha rivelato un’inerzia positiva, favorita senza dubbio dalla riduzione dei prezzi”. Tra le novità ci sono “recenti accordi per creare strumenti congiunti tra sviluppatori tradizionali e fondi di investimento per sviluppare progetti residenziali”. Aggiungono che gli investitori hanno ancora interesse per il mercato alberghiero e iniziano a concentrarsi sulla logistica.

Partner coordinatore per fusioni e acquisizioni immobiliari presso Cuatrecasas, Ramón GilSottolinea che le principali operazioni si sono concentrate nel settore residenziale, ma anche “nella logistica, negli hotel e nei data center”. Sottolinea che nei prossimi mesi “prevediamo di investire in… vedere al dettaglio E rivitalizzazione nel settore degli uffici.

Ostacoli

La pietra nella scarpa sta negli alti tassi di interesse che calpestano il tubo di finanziamento. “Ciò ha portato al rinvio di alcune operazioni”, ammettono i partner di Garrigues. Inoltre, sottolinea Armero (Urea), “i cambiamenti normativi e l’introduzione di restrizioni nei mercati degli appartamenti residenziali e turistici hanno generato qualche incertezza”. La regolamentazione, afferma Fernando Soto (Freshfields), “resta una sfida, soprattutto nelle auto miste o ibride come vitaflessibile Anche Raffreddamento“.