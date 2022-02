Uribismo ha installato recinzioni contro Daniel Quintero e spazio per i vandali da distruggere

La senatrice Paula Holguin e il membro del Congresso Juan Espinal, entrambi democratici centristi, non si sono arresi perché il vandalismo non ha permesso loro di stare sui cartelloni pubblicitari che hanno promosso per convocare il sindaco di Medellin, Daniel Quintero.

Poiché più di 20 volte quel crimine ha distrutto i loro messaggi contro il presidente, hanno deciso di escogitare dei cartelloni pubblicitari in cui il messaggio sarebbe stato appeso contro la citazione, ma hanno anche lasciato uno spazio vuoto per gli oppositori, o coloro che hanno distrutto i loro avvisi, per esprimere . idee.

Questi cartelloni pubblicitari non portano più i volti di Holguin ed Espinal, ma portano i numeri corrispondenti delle carte del Senato e della Camera. Una riga seguita dalla frase: “Al di sopra di quelli di noi che hanno difeso Medellín da Quintero. Abbasso i comunisti. Distruggi qui”.

In questo luogo c’è uno spazio vuoto dove cittadini o anticonformisti possono manifestare senza dover danneggiare il sipario.

La senatrice Paula Holguin ha fatto riferimento a una frase pronunciata dalla giocatrice di baseball, Babe Ruth, che dice che è difficile battere qualcuno che non si arrende. “Non ci arrendiamo”, ha detto.

“Quello che resta in democrazia è continuare a lottare per alzare il livello del dibattito, data la mancanza di argomenti, sulla capacità di dibattito, fanno appello alla distruzione. Continuiamo la nostra missione, con la nostra missione, di combattere per difendere Medellin da Quintero e di combattere per salvare la Colombia dal comunismo”, ha aggiunto il senatore.

✅#Attenzione

E il muro, che è stato vandalizzato dieci volte, è stato reinstallato. Questa volta, ha uno spazio in basso in modo che possano esprimersi liberamente. Al-Ain: Esprimi la tua opinione, non rovinare! pic.twitter.com/9NuFwKGy62 – Rappresentante Veronica Arango (@veronicaarango_) 15 febbraio 2022

Il membro del Congresso Juan Espinal, mentre rappresentava il Centro Democratico ad Antioquia, ha detto che Veronica Arango ha parlato con i vandali e ha detto loro: “Ojo: opinione, non vandalizzare!”

Queste notifiche, come ho appreso settimanaè stato recentemente distrutto 20 volte da vandali, apparentemente insoddisfatto del diritto democratico praticato dai leader della destra.

Uno dei cartelloni pubblicitari che mostravano immagini di Holguin ed Espinal che chiedevano la difesa di Medellin è stato distrutto 10 volte. Inoltre, non dura nemmeno tre giorni accertati quando è già stato distrutto da cittadini la cui identità deve ancora essere determinata.

Altri fanno parte della propaganda in cui i vertici del Centro Democratico dicono “no al comunismo”.

Ogni volta che l’immagine della recinzione viene distrutta, i leader pagano fino a 1 milione di pesos per installare una nuova tela, ma quando l’intera struttura viene distrutta, la cifra sale a 9 milioni.