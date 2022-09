Úrsula Corberó e Chino Darín, una storia d’amore a New York con foto straordinarie | amore 40

Che aspetto ha New York? se chiediamo Ursula Corbero Ci dirai mi sono dimenticato Da Dr Dre insieme a Eminem. è la canzone che ha usato per montare un video con i momenti più belli del suo viaggio in città con il suo ragazzo, Daren cinese.

Un video che potremmo vedere in esso Hanno apprezzato la città come altri turisti Che si sbizzarrisce con la sua gastronomia, le sue botteghe, la sua arte, i suoi luoghi più famosi… e tutto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di pioggia. Le foto insolite in esse contenute tendono più a ricorrere a foto professionali.

Non sono mancati i commenti a questo video che ha suscitato molta invidia e, soprattutto, voglia di fare un viaggio a Manhattan.

Nonostante l’ultima foto postata dall’argentino, sono tornati e ora sono a Santonia, che non si ferma.

seduta suggestiva

Poco fa, ha pubblicato un’altra bobina di foto di una sessione che ha fatto Martina Matinsio che ha confermato nelle sue reti che “è stato un sogno girare ursulolita ❤️ sono molto felice ☺️”.

Una seduta in cui possiamo vederla nel corpo in alcune immagini altamente suggestive su un letto dal glamour audiovisivo che non passa inosservato. Mostrare il suo lato più sensuale non è una novità per leiprestiamo grande attenzione a sfruttare questo aspetto, ma non smette di attirare la nostra attenzione.

E non sono solo le nostre foto, ma anche i suoi amici che non hanno potuto smettere di applaudire per queste immagini sottili e artistiche.

Apparentemente la coppia ha trascorso una buona estate con molti viaggi tra di loro.