Uruguay e Argentina rafforzano la cooperazione sanitaria transfrontaliera

Il Ministro degli Esteri dell’Uruguay, Omar Paganini, e la sua controparte argentina, Diana Mondino, hanno firmato il Protocollo per il coordinamento dell’assistenza medica e dei trasferimenti sanitari di base attraverso le frontiere terrestri, fluviali e aeree in casi di emergenza ed emergenza. L’accordo fornirà un quadro giuridico per la cooperazione già esistente tra le città su entrambe le sponde del fiume Uruguay in gravi situazioni di emergenza, facilitando i viaggi transfrontalieri e l’assistenza medica.

Essa mira a “assicurare in via eccezionale e straordinaria l’agevolazione del transito ai valichi internazionali, per l’assistenza medica e il trasporto sanitario da parte di operatori sanitari riconosciuti dal Paese di origine, per le persone colpite in situazioni di emergenza o di emergenza”.

Questi includono incidenti stradali, disastri, disastri naturali e catastrofi.

Paganini e Mondino hanno partecipato alla riunione ministeriale ordinaria del Mercosur, che ha preparato l’agenda del vertice del blocco previsto per oggi nella capitale del Paraguay.

Alla conferenza parteciperanno i leader di Paraguay, Brasile, Uruguay e Bolivia, che aderiranno ufficialmente al Mercosur.

Mancherà il presidente argentino Javier Miley.

m/primo