Uruguay, un legame storico e per un mondo sostenibile

Emettendo questo tipo di obbligazione, l’Uruguay ha legato il costo del debito al raggiungimento degli obiettivi ambientali. “È la prima volta che finanza e ambiente si intrecciano”, ha affermato Arbelichi.

“Siamo tutti impegnati a quantificare la riduzione dei gas serra e degli ettari nativi di foresta. Sono obiettivi ambiziosi e lavoreremo per raggiungerli”, ha sottolineato il presidente del Forum di Economia e Finanza.

Questa è stata la prima apparizione dell’Uruguay nel mercato obbligazionario sostenibile con un’emissione in dollari da pagare nel 2034 per un importo globale di $ 1,5 miliardi.

Secondo le autorità finanziarie, è leader mondiale in quanto è possibile pagare interessi inferiori se vengono superati gli obiettivi ambientali e l’area delle foreste originarie è considerata un indicatore anticipatore.

Ad esempio, se l’Uruguay supera gli obiettivi (riduce i gas serra del 52 per cento e aumenta la superficie forestale del tre per cento rispetto agli anni di riferimento), il tasso di interesse da pagare agli investitori diminuisce di 30 punti base (15 per obiettivo) da ottobre 2027 alla scadenza .

In questo modo il Paese sudamericano lega il costo del debito al raggiungimento degli obiettivi ambientali; Afferma inoltre che lo sviluppo sostenibile diventa un obiettivo comune del settore pubblico e privato.

Arblici sostiene che per la prima volta uno strumento di debito lega gli impegni dell’Accordo di Parigi a un risultato.

Da parte sua, il capo dei mercati di HSBC per l’Uruguay, Santiago Vitaca, ha descritto l’operazione come “storica” ​​per il governo uruguaiano e ha sottolineato che la sua determinazione “trasforma” un impegno non vincolante come l’accordo di Parigi “in qualcosa che finisce per incidere finanziamento”.

“Ci dovrebbe essere un maggiore grado di impegno”, ha detto al quotidiano Observador. “Non c’è dubbio che il mondo sta andando lì”, ha detto.

