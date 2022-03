Uruguay vs Perù: Gianluca Lapadula firma una bandiera peruviana in Italia prima della trasferta di Lima | Qualificazione Qatar 2022 | Calcio peruviano

Il Nazionale peruviana Ci vuole un po’. Gianluca Lapadula Per la sua strada verso il nostro paese per incontrare il resto convocato da Ricardo Gareca, è al primo posto con una visione di un’altra battaglia contro Uruguay e Paraguay, Qualificazioni per il Qatar 2022.

Videna Enrumbó in avanti verso la nostra capitale per iniziare a lavorare. Man mano che “Tiger” ha elaborato il suo programma, vedrai le prestazioni dei giocatori in arrivo, in particolare quelli che hanno tirato meno nelle ultime settimane. Nel caso LapadulaControlla come sta andando il tuo infortunio.

Come si ricorda, l’attaccante della nazionale ha subito una distorsione la settimana prima, insoddisfatto dell’ultima partita della sua squadra all’Europeo, in cui ha lottato come punto per ottenere il biglietto di Serie A dell’Italia.

Doveva allarmi di cambiamento Nazionale peruvianaStesso discorso per la preparazione al girone di doppio del girone di qualificazione, ma i medici del club hanno confermato che l’infortunio non è grave, quindi – per ora – confermato contro Uruguay e Paraguay.

Lapatula ha firmato una bandiera peruviana prima di partire per Lima. (Video: Carlos Esquivel)

La “macchia” finisce

Miguel Draco Arrivato a Lima la sera prima di entrare nel lavoro Nazionale peruviana. La sinistra esce in pochi minuti con Saint-Etienne; Tuttavia, sa che può portarlo alla squadra se necessario. Con il suo arrivo, quattro giocatori che giocano all’estero sono arrivati ​​nel Paese.

Nel primo messo piede nella capitale Cartagena selvaggiaQuindi Rachel GarciaQuindi grotta cristiana E venne anche sabato Andre Carrillo. I selezionatori hanno riconosciuto che la partita contro l’Uruguay è stata una grande battaglia per la qualificazione.

