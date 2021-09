US Open 2021: Alcaraz – Auger-Alessem: US Open Quarti di finale, trasmissione in diretta

unL’ultimo round dell’ultimo grande torneo dell’anno. Cambiano le generazioni nel mondo del tennis È già una realtà.

Foto di Carlos Alcaraz (2003) e Felix Auger Eliassim (2000) litigano Stasera all’Arthur Ashe di New York Il secondo biglietto per le semifinali Dell US Open.

Entrambi i giocatori sono diventati grandi novità nel torneo e vogliono continuare a lasciare il segno. Il premio è un posto nei primi quattro posti.

Alcaraz – Auger-Aliassime, Mubasher

2-4. Entrambi i tennisti si sentono più a loro agio nell’entrare in campo. Alla fine, dopo aver ricevuto quattro break ball, Eliasim a sua volta ha filtrato a suo favore il terzo servizio di Alcaraz.

2-3. Molto sicuro con il servizio canadese. Nessuno soffre del proprio turno di lavoro. Il 21enne tennista vince.

2-2. Alcaraz cerca di cambiare altezza quando ha l’iniziativa e quindi danneggia la difesa del suo avversario. Il servizio porta abbastanza.

1-2. Poche opzioni per il resto. Ha commesso un doppio fallo su Aliassime ma è riuscito a cambiare servizio senza difficoltà.

1-1. Festa di tennis offensiva. Gioca molto in profondità entrambi i tennisti. Alcaraz ha vinto facilmente. uguale a Murcia.

0-1. Aliassime ha vinto un pareggio e ha preso la prima partita al servizio. Il seme numero 12 è diventato potente dopo l’applicazione.

Il maniaco del gioco sarà sulle panchine. Juan Carlos Ferrero vs Tony Nadal, anche se quest’ultimo non è il capo allenatore del canadese.

La partita dei quarti di finale si è conclusa con un sorteggio femminile, che Arina Sabalenka ha costretto Barbora Krezhikova in due set. Il prossimo incontro si terrà tra Alcaraz e Oger Eliasim. Gli spagnoli cercheranno di succedere a Pablo Carreno come altro rappresentante nazionale in semifinale In questo torneo, appena un anno fa.

Carlos Alcaraz è diventato il centro di tutti gli occhi nel mondo del tennisNello specifico il tennis spagnolo, dopo l’immediata eliminazione di Roberto Bautista e Pablo Carreno, e la mancata partecipazione al torneo di Rafa Nadal.

L’allievo di Juan Carlos Ferrero ha ottenuto due vittorie consecutive in cinque set, contro Stefanos Tsitsipas e Peter Gogosic.Ha mostrato una forza mentale inadeguata per la sua età.

Gara canadese oggi Felix Auger-Aliassime ha raggiunto i quarti di finale di un Grande Slam per la seconda volta in carriera. Lo ha fatto dopo aver sconfitto in quattro set un altro giovane giocatore forte, il locale Francis Tiafoe.

Il giocatore, sotto la guida di Toni Nadal, giocherebbe nuovamente ai quarti di finale del Grande Slam dopo il successo a Wimbledon, dove ha perso contro Matteo Berrettini.

Ali Al-Asimi ha avuto parole di elogio per Al-Karaz nella sua presentazione dell’incontro: “Sarà il miglior giocatore del mondo per molti anni”.