US Open 2022, dal vivo | Alcaraz porta in pista il terzo set delle semifinali contro Tiafoe | Gli sport

Carlos Alcaraz Sta cercando di sistemare la semifinale degli US Open contro Francis Tiafoe nel Gruppo C. L’americano ha vinto in un primo round serrato ed è stato deciso rompicapo 7-6 (6), ma lo spagnolo si è aggrappato e con pochissimi punti ha pareggiato la partita nel secondo set. In questo terzo set, Tiafo sembra emotivamente colpito e Alcaraz cerca di andare avanti per la prima volta nella partita. Questa è la tua prima possibilità di raggiungere la finale del Grande Slam Carriera precoce ma fulminea Il giovane di Murcia, che è anche il primo al mondo a disposizione. Ma per sognare questo deve prima andare in finale, che il norvegese sta già aspettando. Casper Rudd, che ha battuto il russo Khachanov in quattro set (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) nell’altra semifinale..

nuovi post LAC – TIA | ( 6-7, 6-3, 4-1) Tiafoe è riuscito a vincere la sua prima partita nel terzo set. 4-1 e servirà l’Alcaraz. LAC – TIA | (6-7, 6-3, 4-0) Alcaraz non ha mancato di mandarlo, nonostante le maggiori sofferenze questa volta nella quarta partita. Il Murciano mantiene il suo grande vantaggio nel terzo girone. LAC – TIA | (6-7, 6-3, 3-0) E un altro riposo! 3-0 in favore dell’Alcaraz. Che modo di iniziare il terzo set! LAC – TIA | ( 6-7, 6-3, 2-0 & rpar; Tempesta di Alcaraz ora! Altre due palle lo rompono. Non c’è tregua per Tiafoe. LAC – TIA | ( 6-7, 6-3, 2-0 & rpar; Un ottimo inizio di gruppo dal karaz. La pausa non è stata buona per Tiafoe. 2-0 per lo spagnolo che al terzo turno non ha ancora ceduto punti. LAC – TIA | (6-7, 6-3, 1-0) Rompi con un gioco vuoto! La collezione non poteva iniziare meglio per Alcaraz. LAC – TIA | (6-7, 6-3, 0-0) Tre palle che si rompono karaz! 0-40. LAC – TIA | ( 6-7, 6-3, 0-0 ) Attenzione tempo di gioco! 0-30 per l’Alcaraz nella prima metà del girone. LAC – TIA | ( 6-7, 6-3, 0-0 ) Esci da Tiafè. Inizia il terzo quanto. LAC – TIA | ( 6-7, 6-3, 0-0 ) Juan Carlos Ferrero, allenatore di Carlos Alcaraz, lo ha incoraggiato dicendogli “è il migliore”. Gli ha anche detto che quando non vedeva chiaramente la seconda di servizio, doveva correre “fortemente e nel mezzo”. Tiafoe è tornato in campo per giocare il terzo set. LAC – TIA | (6-7, 6-3) Gruppo Alkaraz! Semifinali di collegamento Murcian! LAC – TIA | ( 6-7, 5-3) Stabilisci un punto per il karaz. Terzo. LAC – TIA | (6-7, 5-3) Alcaraz risolve il caos con un bel tiro nella mano destra. legare. LAC – TIA | (6-7, 5-3) Che calcio di Tiafoe! Entra in parallelo e c’è un fermo palla per lui. 30-40. LAC – TIA | ( 6-7, 5-3) Tiafoe non si arrende! 15-30 per lui. C’è ancora un gruppo. LAC – TIA | (6-7, 5-3) Due assi seguiti dall’americano e Tiafoe si aggrappano al secondo set. Alkaraz lavorerà per vincere il quantum. LAC – TIA | ( 6-7, 5-2) Salva il tuo primo Tiafoe con un ottimo primo servizio. LAC – TIA | ( 6-7, 5-2) Un altro punto di Alcaraz! Due palline per il tennista spagnolo. LAC – TIA | ( 6-7, 5-2) Che grande sollievo da Alkaraz! Tiafoe soffre in questa sezione. 0-30 per Murciano. LAC – TIA | ( 6-7, 5-2) Con tanta sofferenza ma 5-2 per l’Alcaraz! Murcian è in pista nel secondo set dopo il break ottenuto nel match precedente. Visione diretta completa

