US Open 2022: Nadal-Fonini, dal vivo

L’ultimo minuto di Rafa Nadal – Fognini, live online | US Open 2022

Mooooolto buona notte!!! Chi ha detto che sogna se puoi passare una bella notte US Open? non prima 2:30 Salterà in pista Rafael Nadal affrontare Fabio Fogni Per il divario nel terzo turno sul cemento New York.

Lo spagnolo sta affrontando questa partita dopo un inizio più complicato di quanto sembrasse Hijikata. L’australiano ha sbalordito e graffiato il primo set. La cosa buona di quell’incontro era che potevi vedere Nadal in buona forma, Visualizza più di una versione avvincente di Tense. Se vince oggi, il biliardo raggiungerà il terzo round di US Open Per la quattordicesima volta in questo Grandi colpi.

Ecco perché devi superarlo Fabio Fognini. I confronti tra italiani e spagnoli sono sempre stati molto accesi, e oggi non fa certo eccezione. Si sono incontrati 17 volte, con le 13 vittorie di Nadal. L’ultima volta che si sono incontrati è stato nel secondo round di Australian Open 2021Gli spagnoli hanno vinto in tre set. Per la vittoria finale dell’italiano è necessario il ritorno in semifinale di Monte Carlo Master 1000 2019. nel turno precedente, fonini Ha restituito due set contro Aslan Karatsev.

Sarà una notte molto lunga e la passeremo qui, dentro MARCA.comGoditi il ​​miglior tennis. non prima 2:30sta arrivando Nadal Fognini. Allacciate le cinture di sicurezza perché sta arrivando una lunga notte di tennis!