US Open 2022: Nadal – Gasquet, dal vivo

L’ultimo minuto di Rafa Nadal – Gasquet, live online | US Open 2022

Mooooolto buona notte!! Andiamo con un’altra buona notte di tennis US Open. Oggi siamo qui a MARCA.com Da 1:00, la grande rivalità che non è diventata. Per un quarto foro su cemento New YorkE il Rafael Nadal Affronterà i francesi Riccardo Guarnizione.

Lo spagnolo avrà un’altra opportunità questa mattina per continuare il suo vantaggio agli US Open. Dopo aver vinto, non senza soffrire, Hijikata S fonini Nei turni precedenti, ora dovrà affrontare guarnizioneÈ un giocatore con 17 vittorie in 17 partite. Inoltre, un francese non può vincere un set Rav Loro chi sono2008 Aster canadesi.

I volti sono stati visti cinque volte Grandi successidue di loro dentro USOpen. Degna di nota sono state le semifinali dell’edizione 2013sulla strada per Nadal verso la sua seconda corona in New York.

Gasquet è tornato al terzo round dopo tre anni di ritardo nei round precedenti. Il suo miglior risultato in passato Grandi successi Dall’anno era già menzionato nelle semifinali di 2013 In vista di Nadal. È passato quest’anno Taro Daniele S Miuru Kikmanovic Con quattro maniche, prima di uscire con Rafa.

Godiamoci un’altra mattina presto di tennis. Nadal Cercherà di accompagnare Alcaraz, Carino e Davidovich Nel quarto round di questo US Open. Da 1:00E il Nadal In vista di guarnizione Con commento dal vivo, qui a MARCA.com Cominciamo!!