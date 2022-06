USA, Assange e l’oscenità del potere

Il ministro dell’Interno britannico Priti Patel ha autorizzato l’estradizione negli Stati Uniti dell’informatore australiano Julian Assange, detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh a Londra dall’aprile 2019 ed è stato oggetto di molestie giudiziarie da parte dei governi statunitensi. Stati Uniti, Svezia e Gran Bretagna dal 2010. Washington vuole processarlo per 17 capi di imputazione per spionaggio e uno per presunta criminalità informatica.

Nonostante la denuncia di decine di organizzazioni internazionali per violazioni, abusi e violazioni dei diritti fondamentali nel processo in corso contro il fondatore di WikiLeaks – Tra questi, il Relatore delle Nazioni Unite sulla tortura e Amnesty International – Nonostante gli appelli di varie figure mondiali per il rilascio di Assange, una dichiarazione dell’ufficio di Patel afferma che l’estradizione “non può essere repressiva, ingiusta o proceduralmente abusiva” e che “non è nemmeno in conflitto con i loro diritti umani, compreso il loro diritto a un processo equo e alla libertà di espressione”.

L’ipocrisia e la falsità di queste affermazioni è illustrata alla luce delle rivelazioni sullo spionaggio illegale da parte della CIA nei confronti di Assange, durante il quale sono state intercettate conversazioni tra lui e il suo avvocato al fine di indebolire l’autorità legale dell’imputato. strategie di difesa. D’altra parte, non va trascurato che nel 2019 più di cinquanta medici provenienti da Svezia, Australia e Regno Unito hanno espresso in una lettera pubblica a Patel la loro preoccupazione per il grave deterioramento fisico e mentale causato dall’informatore a causa delle circostanze eccezionali . la gravità della sua prigionia.

Dietro le perversioni persecuzioni contro il fondatore WikiLeaksLa volontà del governo britannico di consegnare Assange al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, così come la testardaggine dei governanti di quel paese nel fabbricare crimini immaginari contro di lui, perché non si può essere accusati di essere una spia che non ha servito il potere, ma piuttosto è servito a informare opinione pubblica internazionale – sono chiaramente manovre tra Washington e Londra per completare la farsa giudiziaria costituisce un inequivocabile messaggio di avvertimento all’intera corporazione della stampa mondiale: il potere pubblico di quelle nazioni non condona la sua denuncia nei loro atti criminali e la sua corruzione e corruzione , e si vendica di coloro che osano smascherarlo. Inoltre, la decisione impone restrizioni intollerabili al diritto delle aziende di ottenere informazioni.

Il contrasto è evidente nel caso del video intitolato omicidio di massa, che ha registrato l’uccisione di 12 civili – tra cui due giornalisti della Reuters – a Baghdad, occupata dalle forze statunitensi nel luglio 2007: la registrazione, ripresa da un elicottero, mostra il momento in cui un gruppo di passanti è finito sotto il fuoco di una mitragliatrice l’equipaggio che, pochi secondi dopo, ha attaccato un’altra famiglia irachena accorsa in soccorso dei feriti. Gli autori fisici, intellettuali e politici di quel crimine non sono mai stati ritenuti responsabili, ma coloro che hanno informato il mondo di questo fatto – l’ex soldato americano Chelsea Manning e lo stesso Assange – sono stati da allora oggetto di incessanti molestie giudiziarie, nel caso dell’australiano, ora portando alla sua estradizione negli Stati Uniti.

Non dimentichiamo, rispetto al Messico, che Julian Assange ha fornito un servizio superiore di trasparenza e di informazione, consegnando a questo giornale migliaia di telegrammi diplomatici inviati al Dipartimento di Stato dall’Ambasciata e dai Consolati americani nel nostro Paese in cui si trovano registrato. L’analisi, seppur involontaria, del governo di Felipe Calderon e della sua scandalosa sottomissione a Washington, si colloca nel contesto dell’Iniziativa Merida. Le corrispondenti informazioni pubblicate in queste pagine nel corso del 2011 e del 2012, hanno permesso di riflettere su alcuni abissi in cui le istituzioni sono state portate in quel periodo.

finalmente, WikiLeaks Ha annunciato che la difesa dell’informatore avrebbe presentato ricorso contro la decisione di Patel. Ci auguriamo che ci siano più buon senso e decenza nel sistema giudiziario britannico che nel governo di Londra e che Assange venga rilasciato il prima possibile. Questo sarà l’unico finale positivo di questo episodio inquietante e imbarazzante. (il viaggio)