Usando questo trucco, puoi scoprire la batteria del tuo iPhone dal tuo Apple Watch senza la necessità di app di terze parti

Le scorciatoie ci consentono di fare cose interessanti con i nostri dispositivi

Ti sveleremo il trucco Puoi scoprire la batteria dell’iPhone tramite l’Apple WatchQuindi non hai bisogno di app di terze parti e puoi farlo localmente grazie Applicazione scorciatoie per iPhone Le modalità di messa a fuoco traggono vantaggio dalla sincronizzazione tra i dispositivi Apple.

In questo articolo ti spiegheremo i passaggi che dovresti seguire Potrai conoscere la batteria del tuo iPhone dal tuo Apple Watchutilizzando l’applicazione di scorciatoie, modalità di automazione e messa a fuoco in modo da non dover utilizzare un’applicazione di terze parti per questo scopo.

Il mio sistema per conoscere la batteria dell’iPhone tramite l’Apple Watch

Sebbene esistano alcune app che ti consentono di farlo, la verità è che preferisco fare le cose localmente quando possibile. Per esempio, Scopri di più sulla batteria dell’iPhone dall’Apple Watch. La prima cosa è creare un collegamento seguendo questi passaggi:

Apriamo l’applicazione Abbreviazioni Sull’iPhone. Ne creiamo uno nuovo premendo il pulsante “+” in alto a destra. Diamo un nome al collegamento e gli assegniamo un’icona. È meglio farlo in modo che la notifica abbia un bell’aspetto. La prima azione che dovremo introdurre è Livello della batteria. La seconda azione che dovremo introdurre è Giro all’estero. La terza azione che dovremo introdurre è testo. (Dovremo inserire il testo e utilizzare l’azione Livello della batteria dalla parte superiore della tastiera). La quarta azione che dovremo introdurre è Mostra notifica. (Dovremo eliminare il testo e inserire l’azione del testo).

Una volta creato il collegamento Puoi scaricare da qui Come appare nello screenshot qui sopra, il passaggio successivo è Crea automazione. Per fare ciò, dovremo seguire i seguenti passaggi:

all’interno dell’app Abbreviazionitocchiamo l’automazione. Stiamo creando nuovo Automazione personale. Andiamo alla sezione Modalità di messa a fuoco E ne scegliamo uno. (Può essere quello che già possiedi oppure puoi crearne uno specifico da utilizzare con questa automazione). Scegliamo l’opzione All’attivazione. Facciamo clic sul segno + che ha uno sfondo bianco. Cerchiamo lavoro Esegui la scorciatoia Selezioniamo il collegamento che abbiamo creato. Clicchiamo su il prossimoselezioniamo Esegui automazione immediatamente e facciamo clic su di esso pronto.

Una volta creati il ​​collegamento e l’automazione, l’unica cosa che dobbiamo fare è… Attiva la modalità di messa a fuoco che abbiamo scelto nel passaggio numero tre dal Centro di controllo di Apple Watch. Dopo aver atteso qualche secondo, riceveremo una notifica che la batteria del nostro iPhone è in uso, poiché l’Apple Watch duplica le notifiche del telefono.

Un sistema un po’ complesso per replicare più facilmente ciò che fa l’app di terze parti, ma è più pulito e può essere utilizzato quando vogliamo invece di essere sempre in uso. È sempre una buona idea sfruttare le funzionalità di iPhone come l’app Scorciatoie per fare cose come questa.

