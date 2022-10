USB4 2.0 è qui con velocità fino a 120 Gbps | tecnologia

La nuova versione USB è una realtà, anche se non inizieremo a vedere prodotti utilizzarla fino al prossimo anno.

Il nuovo standard USB4 2.0 anche USB 4.0 versione 2 Già finito. Avrà una velocità record di 80 gigabit al secondoil doppio della cifra attuale, anche se può raggiungere 120 Gbps in alcune circostanze.

il nuovo USB4 versione 2.0 Non offre funzionalità rivoluzionarie, a parte una maggiore compatibilità con i nuovi standard di imaging.

come spiegato da documento Introduzione, grazie alla nuova codifica del segnale PAM3, è possibile effettuare connessioni 80 gigabit al secondo attraverso il nuovo Cavi USB-C attivi da 80 Gbps o da Cavo passivo da 40 Gbps esisteva in precedenza.

Schermi ad alte prestazioni basati su Porta USB 4.0 Altri dispositivi selezionati potranno superare la barriera degli 80 Gbps. Attraverso la comunicazione asimmetrica, sarà possibile raggiungere questo obiettivo 120 Gbps in una direzione e 40 Gbps nell’altra direzione.

USB4 2.0 più compatibile

Il nuovo standard è anche compatibile con Slot PCIe-4 Il nuovo introdotto DisplayPort 2.1. Ovviamente funziona anche con USB4 1.0, USB 2.0 e Thunderbolt 3.

Una caratteristica importante è che ha la capacità di USB 3.2.connessioni a tunnelquindi supera il limite di 20 Gbps.

Forum sulla porta USB (USB-IF) come presentato Loghi USB 4 2.0 Che utilizzerà questo nuovo standard:

Sorprendentemente, non è menzionato da nessuna parte che esiste USB4 2.0modo per ammettere che la nomenclatura è già diventata abbastanza sciocca, con tanti numeri e varianti.

I loghi lo indicano Il cavo può trasmettere ad una velocità di 80 Gbpse alcuni riflettono anche l’energia elettrica che possono trasmettere ai vari dispositivi che utilizzano il cavo USB tipo C come potenza o ricarica. ci sarà 60 S 240 wattrispettivamente per telefoni cellulari e laptop.

È interessante notare che oggi ha introdotto anche Intel Nuova versione di Thunderbolt, che attualmente esita a chiamare Thunderbolt 5, ha le stesse caratteristiche di USB4 2.0. In effetti, quest’ultimo ha utilizzato le raccomandazioni di Intel.

Le specifiche finali sono appena state rilasciate, quindi i cavi e l’hardware sono lì USB4 2.0 a cui si trasferisce 80 gigabit al secondoCi vorrà del tempo prima che arrivino. Bisognerà aspettare fino al 2023.