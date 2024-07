Uscire dall’audio di WhatsApp? Questa è la nuova funzionalità offerta dall’applicazione

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, Fatto un passo avanti nel migliorare la sua funzionalità e accessibilità Introducendo la trascrizione automatica da voce a testo nell’ultima versione beta di Android.

Secondo il portale specializzato WABetaInfo, si tratta di una funzionalità attesa da tempo Ora disponibile per i test nell’aggiornamento 2.24.15.5 per Android, Consentire agli utenti di trascrivere messaggi vocali in cinque lingue: inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, russo e hindi.

La trascrizione vocale automatica di WhatsApp promette di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro conversazioni. Ciò semplifica la lettura dei messaggi vocali senza doverli riprodurre. La funzionalità, in sviluppo da diversi mesi, è già disponibile nella versione beta di iOS da più di un anno, anche se non è stata ancora estesa a tutti gli utenti iPhone.

Come funziona la trascrizione vocale di WhatsApp?

Il funzionamento di questo servizio è semplice: una volta abilitata l’opzione nelle impostazioni e scelta la lingua desiderata, Sotto le registrazioni audio ricevute apparirà automaticamente un testo con il messaggio audio trascritto.

Questa nuova funzionalità migliora l’accessibilità dell’applicazione, Non ne traggono beneficio solo le persone con disabilità uditivema anche per chi preferisce leggere piuttosto che ascoltare lunghe registrazioni audio.