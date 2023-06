Uscite della settimana | L’horror di Stephen King, il nuovo Spider-Man ei fumetti spagnoli, le novità del cinema

EFE 01/06/2023 alle 08:31 CEST







UN Adattamento della storia Stephen King A Spider-Man animato nel multiversouna commedia di Leo Harlem, un dramma sulla maternità con Laya Costa o un film iraniano di Jafar Panahi girato sotto mentite spoglie in convivenza piatto di Il film esce questa settimana.





“L’uomo nero: l’uomo nero”

Rob Savage (“The Host”) ha diretto questo adattamento di una storia di Stephen King su una studentessa delle superiori e la sua sorellina, che si stanno riprendendo dalla recente morte della madre quando un paziente del padre, un terapista, appare nella loro casa essere molestato da una terrificante entità soprannaturale che si nutre della sofferenza delle sue vittime. Sophie Thatcher, Chris Messina e Vivien Lyra Blair guidano il cast.

Il nuovo Uomo Ragno

Miles Morales, il nuovo Spider-Man che ha fatto il suo salto nel cinema d’animazione per la prima volta in Spiderman: un nuovo universo (2018), ritorna in questo sequel che scava nel multiverso, dove incontrerà altre versioni del supereroe. Questa epopea della Sony Pictures, con protagonista un’adolescente con un padre afroamericano e una madre portoricana che scopre i suoi poteri dopo essere stata morsa da un ragno, è completamente estranea all’universo cinematografico Marvel.

“come Dio ha comandato”

L’attore e comico Leo Harlem chiede “rispetto e convivenza” nel suo nuovo film “Como Dios Manda”, una commedia in cui interpreta un vecchio impiegato statale che deve imparare a superare i propri pregiudizi misogini, omofobi e razzisti. Diretto dall’esordiente Paz Jimenez, racconta l’avventura di Andres Cuadrado, un funzionario la cui percezione del mondo cambierà quando verrà espulso dal Ministero delle Finanze, dove conduceva una vita rigida e antiquata, e trasferito al Ministero delle finanze. uguaglianza.

‘Gli incantati’





Laia Costa, vincitrice del Premio Goya come migliore attrice lo scorso febbraio per Cinco Lobitos, si mette nei panni di una giovane donna, madre di una bambina di quattro anni, che affronta la separazione dalla sua co-protagonista in questo nuovo film. di Elena Trabì. Trapé ha vinto il Premio Biznaga de Oro al Festival di Malaga per il suo film precedente ‘Las distancias’ e nella scorsa edizione ha vinto la migliore sceneggiatura con questa commovente storia di una giovane madre sopraffatta dalla sua situazione.

“Cicladi, vacanza con gli amici”

Laure Calamy, Olivia Côte e Kristin Scott Thomas sono le protagoniste di questa commedia di Marc Fitoussi che racconta un viaggio nelle isole greche di due amici che cercano di sfuggire alle loro vite e riscoprire un passato che non esiste più. Questa meditazione sull’amicizia e sui cambiamenti di prospettiva che derivano dalla maturità è stata un successo al botteghino in Francia, attirando oltre 150.000 spettatori alla sua prima.

“ribelle”

Il belga-marocchino Adel Larbi e Bilal Fallah, regista di Bad Boys for Life, interpretato da Will Smith e Martin Lawrence e che ha incassato oltre 426 milioni di dollari al botteghino mondiale, tornano dietro la macchina da presa con questo dramma di guerra che affronta la situazione dei musulmani reclutati dai radicali che li costringono a combattere con l’ISIS. Il film “Rebel” racconta la storia di Kamal, un giovane belga di origine marocchina, che decide di recarsi volontario in Siria per aiutare le vittime della guerra, dove è costretto ad arruolarsi in un gruppo armato, e di suo fratello Nassim, che sogna di unirsi a lui e diventa facile preda delle reclute jihadiste.

Assapora le cose semplici

Tra commedia e dramma culinario, questo film di Sloane Soo racconta la storia di due chef, uno famoso e uno meno conosciuto, che sviluppano un profondo rapporto di amicizia e rispetto attraverso la cucina. Con Gerard Depardieu, Ky & omacr; zō Nagatsuka, la storia inizia quando, dopo un’esperienza di pre-morte, il più grande chef di Francia si mette alla ricerca del sapore definitivo che ha scoperto da giovane quando è stato sconfitto da una scodella di ramen di uno chef giapponese.

“asciugatrici”





Una visione del pot-pourri di tabacco che abitava la regione di La Vega de Granada quando Rocío Mesa era una ragazza e “ossessionata” come artista dal mondo rurale è l’origine di “Secaderos”, il primo lungometraggio del regista di questa città di Granada che ha sede negli Stati Uniti da oltre un decennio. Il film mette in parallelo la storia di una ragazza di città che trova un paradiso da sogno di fascino e libertà nelle vacanze in campagna e di un’adolescente che si sente come una gabbia e desidera ardentemente la diversità della città.

L’affare Padilla

Il film vincitore del Premio di Platino per il Miglior Documentario, diretto dal cubano Pavel Giraud a Madrid, fa luce sugli archivi per la prima volta con la feroce autocritica che il regime castrista fece al poeta Heberto Padilla nel 1971. In quel doloroso seduta Padilla ha accusato alcuni dei presenti, tra cui sua moglie, di essere controrivoluzionari. Il film presenta le testimonianze di Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Jorge Edwards, Guillermo Cabrera Infante, Carlos Fuentes, Fidel Castro e altri.

“Ti mangio il cuore”

Libero adattamento del libro di Carlo Bonini e Giuliano Fuccini sulla mafia operante nella Puglia settentrionale, diretto da Pippo Mezzapizza e interpretato dalla cantante Elodie Ciavarella. È un film in bianco e nero che, a differenza del libro, interrompe il complotto della polizia per concentrarsi sulla spaccatura tra due famiglie criminali.