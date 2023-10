Usman Garuba davanti allo Specchio Verde in Warriors

Là Un buco fatto e un altro da guadagnare. Questo è l’obiettivo di Othman Garuba sia dentro Campo di addestramento Come avviene nel Semestre regolare (Questo è ciò che si otterrà con il doppio contratto a meno che non abbia effetti e non venga migliorato) in La sua nuova casa: i Golden State Warriors. Il giocatore che si è allenato al Real Madrid entra nel pre-campionato in una delle tre posizioni In due direzioni (si estende tra la squadra di casa e l’affiliata nella lega di sviluppo; puoi trascorrere solo 45 giorni con Golden State, il resto deve rimanere con Santa Cruz) offerti in ciascuna delle squadre NBA.

Nella sua presentazione con eccellenza Il californiano Othman Garuba ha potuto parlare delle questioni che l’opinione pubblica si interrogava dopo la sua firma:

“Sono stato ceduto all’Atlanta e non sono rimasto. Sono stato ceduto all’Oklahoma e mi hanno sciolto dal contratto. È stata un’estate molto lunga, a dire il vero.”

“Non pensavo che sarei rimasto agli Hawks, ma pensavo che sarei rimasto al Thunder. Ma questo è un business e devi capirlo”.

“Ho fatto molte telefonate con i Warriors durante l’estate. Erano molto interessati a me. Non è una novità, soprattutto al Draft. Penso che sia stato a Las Vegas dove ho conosciuto lo staff tecnico e ho cenato con loro . Per me è stata la scelta migliore e sono felice con lui.” “

“Posso aiutare la squadra mettendo energia e cercando di fare il meglio che so fare ogni giorno. Aiuta la squadra a vincere alla fine della giornata. “

Un aspetto interessante all’arrivo C’è da vedere come si adatterà alla squadra di Draymond Green, un giocatore dello stesso tipo (difesa intimidatoria, rapidità laterale, istinto al rimbalzo, ritmo, movimento senza palla e tiri liberi):

“Sono felice di lavorare con tutti. È una squadra che ha vinto l’anello solo un anno fa. So che ci sono somiglianze. Spero di poter imparare da lui essendo lì ogni giorno”.

Garuba è nel mirino dei tecnici. La formazione degli Warriors non è definitiva, come sarebbe logico a questo punto, e ci sono decisioni da prendere. Per esempio, Rudy Jay Lui è uno di quelli che ha fatto un percorso simile (è arrivato ad Atlanta ed è andato con Osman in Oklahoma, dove è stato anche tagliato) e il suo contratto con loro non è garantito al 100%. Per lui non esiste un solo specchio, ma diversi specchi; Dario Saric Il suo ruolo si è adattato nel corso degli anni. Jonathan Kuminga E migliorando dopo essersi trovato in difficoltà nel trovare uno spunto sufficiente per quello che aveva promesso…

Saranno giorni di valutazione continua per Ousmane Garuba a San Francisco. Mike Dunleavy, il direttore generale, lo ha già messo in guardia. Ora meno i soldi dell’assicurazione del contratto precedente e l’opzione G-League alla pari, è il momento di mostrare tutto…