Venerdì, l’Union Comercio ha perso 3-1 contro l’UTC Cajamarca, ispirato dall’impressionante prestazione di Jarlen Quintero allo stadio municipale Germán Contreras Jara. L’attaccante ha segnato tre gol per i locali.

Quintero ha portato in vantaggio l’UTC Cajamarca con il primo dei suoi tre gol, cinque minuti prima dell’intervallo, con un rasoterra nell’angolo destro. L’UTC ha raddoppiato al 74′ con Quintero.

L’UTC continua ad avanzare grazie a Quintero che porta i suoi in vantaggio per 3-0 con una tripletta al 78′. Il punteggio è 3-1 dopo un assist di Osama Jiménez per Zeta che riesce a ridurre il deficit dopo 14 minuti.

Sebbene ciò non abbia impedito alla sua squadra di ottenere i tre punti, il trio dell’UTC composto da Koichi Aparicio, Jimmy Perez e Thiago Cantoro ha sprecato grandi occasioni nella partita.

Lo sapevate?

I locali mettono fine a una serie durata 186 minuti senza reti in prima divisione. Prima della partita, non aveva segnato un gol da quello di Jarlin Quintero nel pareggio del 1° agosto contro l’Alianza Atlético.

L’UTC ha limitato l’Unión Comercio a un solo tiro in porta, il minor numero di tentativi consentiti in campionato in questa stagione.

Evento importante:

Questa è stata la 0a divisione dell’UTC che ho vinto.

Evidenziare

Conseguenze:

L’UTC de Cajamarca è al decimo posto con sette punti in sei partite della finale di campionato. L’UTC de Cajamarca è imbattuto per tre volte consecutive (V2P1S0) in casa in campionato.

L’Unión Comercio, che non vince fuori casa da 11 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte), è al 14° posto con 4 punti dopo cinque partite.

Informazioni sui risultati degli obiettivi:

Quintero ha segnato 16 gol in campionato in questa stagione dopo aver segnato una tripletta, diventando così il capocannoniere della squadra, nonché il secondo miglior marcatore assoluto del campionato.

Rapporto sull’infortunio:

Sandro Rengifo è stato sostituito all’80° minuto della partita e Unión Comercio ha dovuto effettuare una sostituzione.

Impatto della tecnologia VAR:

Nessuna giocata è stata annullata a causa del VAR.