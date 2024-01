Utilizzo gli AirPods Pro 1 da una settimana e questo è ciò che mi è mancato dei 2

Questa è la mia esperienza con AirPods Pro 1 per una settimana dopo aver utilizzato la seconda generazione per oltre un anno

Apple AirPods Pro

Sono un utente di AirPods Pro Dal suo lancio nell'ottobre 2019, da allora non ho cambiato modello perché li considero i migliori. Vanta un suono di qualità e una cancellazione del rumore, il tutto in una forma compatta. Un anno fa ho avuto la seconda generazione, ma più recentemente Sto usando di nuovo la prima generazione da una settimana Per notare le differenze.

Anche se pensavo che non avrei notato molte differenze, ho identificato diversi aspetti e Mi mancavano alcune funzionalità degli AirPods Pro di seconda generazioneSia a livello software che hardware. Nonostante l'esperienza complessiva sia stata positiva, non credo di poter abbandonare la seconda generazione per utilizzare esclusivamente la prima, visto che sono così inesperte. Possibilità di controllare il volume delle cuffie E alcune novità introdotte da Apple in iOS 17.

Queste sono le differenze che ho notato di più tra gli AirPods Pro 1 e 2

Dettaglio di seguito Le differenze più notevoli tra gli AirPods Pro di prima e seconda generazioneE anche quello che mi è mancato di più. Per quanto riguarda le differenze, sono le seguenti:

Qualità del suono e cancellazione del rumore: Gli AirPods Pro di seconda generazione migliorano sotto questi aspetti e la differenza si nota. Dopo una settimana di utilizzo della prima generazione, sottolineo in particolare il significativo miglioramento nella cancellazione del rumore della seconda generazione. Nuove funzionalità di iOS 17: iOS 17 ha introdotto nuove funzionalità per gli AirPods, ma in particolare per gli AirPods Pro di seconda generazione. Ti sei abituato ad alcune di queste funzionalità, come il suono adattivo o il volume personalizzato. La sua assenza è molto evidente.

Il primo punto è il più ovvio, perché rappresenta il miglioramento naturale di generazione in generazione. Per quanto riguarda il secondo lavoro, anche se può sembrare banale, questi lavori fanno la differenza. Dall'altro lato, C'è qualcosa che mi è mancato molto:

Possibilità di controllare il volume delle cuffie: La caratteristica che mi è mancata di più è stata la possibilità di controllare il volume direttamente dalle cuffie. Questa funzionalità, introdotta con gli AirPods Pro di seconda generazione, è stata completamente integrata nell'esperienza delle cuffie wireless di Apple.

Mentre aspetto il lancio degli AirPods Pro 3, che dovrebbero avere nuove funzionalità come Un design rinnovato, miglioramenti nella qualità del suono, un nuovo chip, funzioni sanitarie aggiuntive e la capacità di misurare la temperaturaContinuerò a utilizzare gli AirPods Pro di seconda generazione come modello preferito.

