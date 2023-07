Uzumaki introduce un nuovo straordinario trailer

Il film del 2023 continua ad aggiungere fantastiche animazioni al suo cartellone, e oltre alle nuove stagioni della serie più attesa, verrà adattato anche uno dei manga horror più popolari della storia: Uzumaki. con un nuovo trailer, nuoto per adulti Ha annunciato che questo adattamento arriverà quest’anno sul piccolo schermo, anche se non ha ancora rivelato una data precisa.

per chi non lo conosce, Uzumaki È un manga scritto e disegnato da Junji ItoÈ considerato da molti il ​​miglior manga horror della storia. Il gioco racconta quanto giovane Kiri Goshima Vivrà una vera discesa agli inferi con varie spirali che appaiono in tutto ciò che lo circonda, ed è questo che dà senso al mondo come lo conosciamo.

La produzione sarà effettuata da Nuoto per adulti e produzione IG, mentre lo studio responsabile dell’animazione di questa mod sarà Studio Drive, noto per l’animazione di grandi serie come Konosuba o To Your Eternity. D’altra parte, il regista sarà Hiroshi Nagahama, noto per essere responsabile del meraviglioso Moshishi o Saint Seiya: Omega.

Abbiamo anche appreso che la serie avrà un lordo 4 stagioni, anche se la durata di questi è sconosciuta. Sebbene la sua data di uscita esatta non sia nota, è probabile che, trattandosi di un’opera horror, ottobre sia il momento giusto per la sua uscita, coincidendo quindi con la notte di Halloween.

