V6 e tanto testosterone, Volkswagen Amarok 2022 inizia a rivelarsi

Il Parte di raccolta È un settore che ha vissuto, almeno in Europa, alcuni anni di crescita e popolarità sorprendenti. Ha vissuto un’era fugace di gloria, in un contesto in cui la sua velocità massima in autostrada è salita a 120 km/h, ma la sua ascesa è stata rapida quanto la sua caduta. Alcuni anni fa fino a questo segmento, solo Toyota Hilux e Ford Ranger mantennero il tipo a livello commerciale e auto come la Mercedes Classe X o Nissan Navara furono lanciate attraverso la porticina. Tuttavia, potrebbe esserci qualche speranza per il futuro.

Solo pochi mesi fa c’era un file Una nuova generazione di Ford Ranger, che arriverà in Europa tutto l’anno, anche con l’uscita del fantastico Raptor. La cosa intrigante dei Ford Rangers non sta nei suoi motori o tecnologia, ma nella sua sorella gemella: Ford ha anche guidato lo sviluppo della Volkswagen Amarok di seconda generazione (al contrario, la Volkswagen ha fatto lo stesso in questo segmento di autocarri compatti). E possiamo dirvi che un nuovo spettacolo di Amarok è imminente.

Non è prevista una versione “Raptor” della Volkswagen Amarok. Rimarrà un’esclusiva Ford.

Volkswagen Veicoli Commerciali ci ha bombardato per mesi con teaser per il suo nuovo pick-up, e quest’ultimo è stato uno dei più rivelatori. Infine, non stiamo parlando di grafica o di aree molto limitate dell’auto. Abbiamo parlato di un’immagine del cancello sul retro, con l’estensione Stampa grande con scritta “Amarok”.. In breve, un modo molto impreciso e carico di testosterone per attirare l’attenzione. Oltre a queste scritte massicce – è impossibile dimenticare il primo Ford F-150 Raptor – ci sono altri dettagli che catturano la nostra attenzione sul suo portellone.

e lui La scritta recita “V6”. Parliamo, in fondo, di una meccanica a sei cilindri, forse un diesel. Questo è Stesso 3.0 PowerStroke V6 di Ford Ranger, 250 CV e 600 Nm di coppia. Sarà probabilmente collegato a un cambio automatico a 10 velocità e un convertitore di coppia. Inoltre, ci saranno due motori a quattro cilindri: un 2.3 EcoBoost per i mercati dove le emissioni non sono un problema, e un 2.0 EcoBlue diesel, che sarà il più popolare in mercati come l’Europa.

Non sappiamo quando, ma attraverserà il circuito Diariomotor 4×4 di Ocaña.

Oltre a questi carburanti, avrà un sistema di trazione integrale plug-in con riduttori e modalità di guida. Il 7 luglio conosceremo tutti i dettagli della nuova Volkswagen Amarok.

Immagini mimetiche Volkswagen Amarok