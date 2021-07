Vaccino cubano contro il governo sovrano 02 91,2% | Contiene risultati di test di terze parti efficaci

Il Farmaco antivirale corona Sovranità02, Creato Cuba, A 91,2% di efficienza Con l’uso delle sue tre dimensioni. I dati sono stati rilasciati da Vincent Vers, direttore della Finlay Vaccine Company, che è il risultato di una terza fase di test. Oltre a questo vaccino, gli scienziati cubani hanno anche sviluppato Abdala con buoni risultati. Il governo ha entrambi nella sua visione con l’intenzione di portarli in Argentina Per rafforzare ulteriormente la campagna di immunizzazione contro Govt-19.

L’annuncio delle alte prestazioni di Sovereignty 02 arriva alla volta Cuba, con una popolazione di 11,2 milioni, sta affrontando un forte aumento delle infezioni da virus corona. L’aumento dei casi ha messo a dura prova i servizi sanitari di alcune province dell’isola.

“Abbiamo il potenziale per sviluppare un vaccino che sia efficace al 91,2%”, ha detto Vers. “Pensiamo che questo sia davvero il numero più alto”.Insieme allo scienziato, ha sottolineato che lo “scopo fondamentale” della sovranità è “trasformare questo virus corona in un raffreddore”.

Questo è secondo Finlay Il vaccino è stato testato nella terza fase di test. Questo è stato l’ultimo evento Questo esperimento è stato effettuato quando la variante beta (Sud Africa) era già in circolazione a Cuba, “Considerato un ‘animale’ in termini di evitare vaccini contro Govt-19”.

Citando fonti dell’Istituto Finlay, il portale di notizie ufficiale cubano ha citato il sistema immunitario come a “91,2% di efficacia contro le malattie sintomatiche”, A partire dal “75,5% contro l’infezione”, Sì “100% per malattia sintomatica acuta e morte”.

Il direttore del Cuban Science Center, che ha sviluppato il vaccino, ha spiegato Il 91,2% dell’efficacia pubblicizzata si ottiene con un programma vaccinale che offre due dosi di Soperana 2 e Soberana Plus. Quest’ultima è una variante sviluppata per la prima volta da Govit-19.

L’8 luglio, Versace ha riferito che la Sorena 02 aveva un’efficienza del 62% utilizzando due delle sue tre dimensioni. Anche allora, il vaccino cubano superava il 50% del requisito dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’efficacia è molto alta con l’ultima dose.

L’Argentina parla con il Sovrano 02 e Abdala

L’ambasciatore dell’Argentina a Cuba, Luis Ilarrequi, ha dichiarato qualche tempo fa che Shawran 02 e Abdallah avrebbero dovuto tornare nel paese dopo la metà di quest’anno. “Quando vaccinaranno il 70% della popolazione a Cuba, sarà ad agosto e il vaccino cubano arriverà sicuramente in Argentina”., Egli ha detto.

Il ministro della Salute Carla Vizotti ha detto dal suo portafoglio che avevano “iniziato a lavorare a stretto contatto con il Ministero della Salute cubano ea lavorare a stretto contatto con l’Anmat in modo che potessero essere inviati per un’analisi provvisoria dello sviluppo delle fasi di questi vaccini”.. Il funzionario, accompagnato dal consigliere presidenziale Cecilia Nicolini, ha appreso in prima persona l’andamento dei vaccini contro il morbillo durante una visita a Cuba.

Com’è il vaccino del Sovrano 02

Sovranità02 È il primo vaccino ad essere sviluppato in America Latina, passando attraverso fasi di studi clinici per la successiva produzione di massa dal 19 ottobre dello scorso anno.. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha risposto immediatamente all’infezione da virus corona nel suo elenco di vaccini selezionati e ha il potenziale per essere utilizzato nelle popolazioni pediatriche.

È un vaccino Il virus combina antigene e tossoide tetanico. È stato creato L’immunità raggiunge le mucose delle vie respiratorie per impedire l’ingresso del virus. La scelta di questo meccanismo è una scommessa per evitare l’infezione, poiché non tutti i vaccini utilizzati finora sono garantiti.

Dopo aver superato con successo le fasi iniziali dei test Il laboratorio ha affrontato la scala della sua produzione.