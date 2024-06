Valdes Mesa ha partecipato all’insediamento del Presidente del Sud Africa • Lavoratori

Il leader dell’African National Congress (il principale partito del Sudafrica), Cyril Ramaphosa, è entrato in carica mercoledì come presidente del paese, dopo essere stato rieletto alle elezioni generali del 29 maggio.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta nel Palazzo Presidenziale della capitale (Palazzo dell’Unione), hanno partecipato, tra i dignitari, il vicepresidente cubano Salvador Valdes Mesa; Presidenti di Namibia e Tanzania, rispettivamente Nangolo Mbumba e Samia Suluhu Hassan.

Allo stesso modo, il re Mswati III dello Swaziland, il presidente Philippe Jacinto Nyusi, presidente del Mozambico, e Emmerson Mnangagwa, presidente dello Zimbabwe.

Dopo aver prestato giuramento come presidente del paese per un secondo mandato di cinque anni, il presidente sudafricano ha ricordato come il popolo, entrando in “un’altra era della vita nazionale”, abbia scelto la pace e la democrazia piuttosto che metodi violenti, antidemocratici e incostituzionali.

Ha aggiunto che nelle ultime elezioni, i sudafricani non hanno dato a nessun partito il pieno mandato per governare il paese da solo, ma piuttosto “ci hanno chiesto di lavorare insieme per affrontare la loro difficile situazione e realizzare le loro aspirazioni”.

Ramaphosa ha sottolineato che, come leader di questa nazione così diversificata, rispettiamo i risultati elettorali e quindi abbiamo il sacro dovere di unire il popolo del Sud Africa.

Ha sottolineato che la volontà popolare viene ascoltata e sarà seguita senza alcun dubbio o domanda.

Ha affermato: “Come Presidente della Repubblica, lavorerò con tutti i partiti politici e i settori che desiderano contribuire a trovare soluzioni alle sfide che il Paese deve affrontare nel periodo di transizione” verso un nuovo decennio di libertà.

In questo modo, il Presidente ha sottolineato che la nuova amministrazione unificata sotto un governo di unità nazionale riafferma la ferma volontà di costruire un’economia crescente e inclusiva che offra opportunità e mezzi di sostentamento a tutte le persone.

Ha sottolineato che in questa missione di rinnovamento democratico e di trasformazione sociale ed economica, nessuno sarà lasciato indietro.

Ramaphosa ha sottolineato che oggi, data la persistenza della disuguaglianza economica e sociale nel Paese, questo è un momento di conseguenze fondamentali nella vita nazionale, in cui “dobbiamo scegliere tra andare avanti insieme o rischiare di perdere tutto ciò che abbiamo costruito negli ultimi anni. ” 30 anni.”

Ha aggiunto che non possiamo ritardare o fermarci finché non creeremo opportunità di lavoro per coloro che ne hanno bisogno; che ci sia cibo a sufficienza su ogni tavola; Che ogni persona in ogni paese, città, villaggio e fattoria riceva i servizi di base necessari per una vita dignitosa.

Come ha sottolineato Ramaphosa, in modo che coloro che rubano alla gente siano ritenuti responsabili.

Il 14 di questo mese, il Parlamento ha rieletto presidente Ramaphosa, leader del principale partito del paese, l’African National Congress.

La scelta di Ramaphosa come presidente è stata il risultato di un accordo per formare un governo di unità nazionale raggiunto tra diversi partiti, in particolare l’African National Congress, che ha ottenuto 159 seggi su 400 nell’Assemblea nazionale, e il conservatore Democratic Alliance Party, che detiene il potere. carica di presidente. 59 posti.

In precedenza, l’Inkatha Freedom Party, che comprende 17 parlamentari, aveva espresso la propria disponibilità ad aderire al movimento delle Nazioni Unite insieme all’African National Congress.