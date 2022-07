Valencia CF: Gattuso si gratta la tasca per dire addio al focus in Svizzera

Gennaro Gattuso Ha dettagli con il modulo Valenzano Ieri sera quello Squadra in Svizzera Focus. Il tecnico italiano ha dato Gratuito pomeriggio Giovedì e mattina Venerdì Invitare i giocatori a una trasferta con cena inclusa – a carico del tecnico – in una delle Ristoranti sulle rive del Lago di Costanza. lui è uno di Le falde acquifere più importanti del paese Europa centrale con più di 60 km Lungo, oltrepassa il confine Germania, Austria e Svizzera Ed è alimentato dal fiume Reno.

La squadra si recherà venerdì pomeriggio a Stoccarda (Germania) dove è chiuso La seconda parte della preparazione Dalla pre-stagione con quell’amichevole Serve come introduzione alla squadra Tedesco prima dei suoi fan. È una festa considerata Come richiesto lunedì scorso Prima Borussia Dortmundperché nonostante la loro qualità inferiore, lo Stoccarda gioca la partita davanti ai propri tifosi e questo significa esserci ricompensa di stimolo Su cui i giocatori bianconeri devono fare affidamento.

Valenzano Percorri 300 km Separa approssimativamente San Gallo e Stoccarda per cercare di chiudere gli alloggi Lo stesso buon gusto in bocca che lasci dentro Le prime due partite preparatorie Ha segnato cinque gol, ha subito un gol e ha segnato due vittorie.

Gattuso si sta riprendendo Già per entrambe le dinamiche di gruppo Hugo Doro nel ruolo di Jaumeentrambi erano perSpara una parte o tutta la messa a fuoco Dalla squadra in Svizzera, anche se sembra molto Hasty non può essere per pochi minuti contro lo Stoccarda. Il Valencia ha vinto 1-3 per il Dortmund S 0-2 a San Gallo Nei primi due incontri preparatori estivi.

La squadra è tornata Domenica a Valencia E avremo un’altra settimana pulita di lavoro fino a venerdì prossimo Viaggio in Inghilterra amichevole contro Foresta di Nottingham. Al momento non ci sono piani Movimenti imminenti nel mercatoAnche se il club è aperto a tutti i tipi di possibilità. Al momento, il Valencia ha bisogno di fare spazio alla sua squadra perché ancora non puòOppure è stato in grado di segnare Samu Castillejo.