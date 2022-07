Valentina Zinner valuta la sesta stagione di “Elite” e racconta la sua esperienza nella serie Netflix | Cinema e televisione

qualche giorno fa Abbiamo avuto Valentina Zener al LOS40 per parlare dei suoi inizi nella musica pubblicando il loro primo singolo, zero virgolaCogliamo anche l’occasione per chiedergli del suo futuro progetto musicale e del movimento di successo che sta vedendo in Argentina guidato da Duque, Maria Becerra e Thiago BZK.

Ma non è stato l’ultimo argomento che abbiamo affrontato durante l’intervista. Negli ultimi minuti ha parlato anche Valentina Zinner elite. Non si è diffuso molto perché Netflix Mettono importanti clausole di riservatezza nei loro contratti. ma si Ha condotto la prima valutazione della sesta stagione della serie Ha parlato della sua esperienza come una nuova star fantasy.

Ha risposto quando gli è stato chiesto dei nuovi capitoli di elite. “Posso dire di essere molto felice e molto soddisfatto. So che la sesta stagione lo adorerà“.

La nuova stella di “Elite”

Quanto alla sua esperienza da protagonista nella firma eliteValentina Zinner è rimasta soddisfatta di tutto quello che stava passando e ha voluto ringraziare pubblicamente l’emozione con cui la squadra ha ricevuto in quel momento. “Tutto mi ha sorpreso in meglio. È una cosa nuova a scuola quando la serie di vittorie va bene, ma mi sono sempre sentito molto a mio agio e non avevo niente di negativo da dire. Ho incontrato persone che sono mie amiche oggi, quindi tutto è molto positivo“, È per spiegare.

Se volete vedere il momento di Valentina Zener in video…Premi play!