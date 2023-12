Valentini ha suscitato interesse in Italia

Il 2023 di Xeneize è stato un anno di alti e bassi nelle prestazioni della squadra, anche se alcuni giocatori hanno mostrato cose molto interessanti e si sono guadagnati un posto di rilievo nella squadra. È il caso di Nicolas Valentini, che, in termini di buon reddito, rappresentava un'alternativa molto importante a Jorge Almiron.

Il 22enne centrale, partito titolare nella finale di Copa Libertadores contro il Fluminense dopo l'uscita di Marcos Rojo, è stato uno dei momenti più alti del Boca nel 2023 e ha già attirato l'interesse di diversi club europei in giovane età.

Uno dei principali stakeholder pigriziaSecondo la squadra italiana quotidiano calciomercato.com, La squadra vede in Valentini un'opportunità “low cost” per rinforzare il centrale di difesa. Lo stesso giornale Possibili 7 milioni di euro nei prossimi giorni.

?#VALENTINIUna prospettiva 'low cost' per la Lazio?? ?Si intitola così @cmdotcom L'interesse della Lazio per il difensore centrale #boccaSi tratta di una valutazione di 7 milioni di euro e il suo contratto scade nel dicembre 2024. pic.twitter.com/ke5t3sKBJu — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) 21 dicembre 2023

CIl contratto di Nicolas Valentini con lo Xeneize scade a dicembre 2024Cioè tra un anno e il giovane ha una clausola d'uscita da 10 milioni, che salgono a 12 milioni negli ultimi giorni di mercato.

Va notato che il prossimo allenatore del Boca, Diego Martinez, voleva prenderlo in prestito quando era alla guida del Tigre, quindi vendere il difensore e non rinnovare il contratto nei prossimi giorni potrebbe essere un fattore importante per la dirigenza. Aspettiamo e vediamo come procedono i colloqui.