Valentino Rossi è entrato nella categoria finale A in Italia

Foto per la stampa FAC

Valentin Rossi, membro della squadra di canoa under 23 più veloce dell’Argentina, si è qualificato per la finale della prova A del K1 1000m (dal primo al nono posto) questo giovedì alla Coppa del Mondo Junior e Under 23 ad Aronzo, in Italia.

Rossi, il 21enne rappresentante del San Pedro Yacht Club, è arrivato terzo nelle sue qualifiche con un tempo di 3m44s60/100, un giro dietro al francese Steven Henry (3m44s38/100) e all’ungherese Huner Hitvegy. 3m44s 30, e fino alla semifinale, che gli ha dato tre posti diretti per la finale A di sabato prossimo.

In semifinale l’argentino di San Pedro, provincia di Buenos Aires, è arrivato secondo in 3:38.63/100 alle spalle del danese Thorbjorn Rask, che ha vinto in 3:36.46/100.

La nazionale argentina ha così qualificato quattro barche per la finale A della Coppa del Mondo Junior e Sub 23, in un evento storico di quello sport nazionale: mercoledì scorso, nei 1000 metri C1, Aramis Sánchez Ayala del Rio Negro ha chiuso quinto . Con il tempo di 4m21s06/100 ha raggiunto la sua manche di qualificazione e semifinale, che gli ha regalato tre posizioni nella finale A.

Successivamente, il canoista argentino è arrivato terzo con il tempo di 4m05s71/100, dietro allo spagnolo Pedro Dorado, secondo con 4m03s63s e al tedesco Flortin Bange che ha vinto con il tempo di 4m03s58s.

Inoltre, nella K4 500 sub 23, Candelaria Sequeira di Buenos Aires, Rebecca D’Stefano, Lucia Aziz e Paulina Contini di Santa Fe sono passate alle semifinali, chiudendo al quarto posto nella loro manche di qualificazione con 1m39s66/100, in cui hanno concluso terzo. A è arrivato in finale con il tempo di 1m38s71/100, dietro al vincitore della Repubblica Ceca con la Slovacchia (1m37s78/100) e 1m36s69/100.

Nel frattempo, nel K4 Sub 23, Manuel Oreiro, Pedro Rato di Buenos Aires e Pedro Rato di Entre Ríos e Bautista Idria hanno chiuso quinti nelle loro qualifiche con 1m23s72/100. Terzo posto. tappa con un record di 1m24s21/100 e hanno raggiunto la finale A.

Oggi, in altre prove, tre equipaggi argentini hanno gareggiato nelle rispettive regate di qualificazione e si sono qualificati per la finale B (dal decimo al 18° posto).

Nel K2 Junior 500m, Candela Velazquez e Martina Catalano sono arrivate quinte nella serie con 1m54s89/100, poi sono arrivate quarte in semifinale per passare alla finale B.

Nel K2 Junior 500, Vicente Vergauven e Luca Micatrotta sono arrivati ​​secondi con l’obiettivo di 1m38s06/100, poi sono arrivati ​​sesti in semifinale e hanno raggiunto la finale B, in cui i due si sono uniti. di Benjamin Cardoso e Joaquin Lukacs dopo essere arrivato settimo nella fase a eliminazione diretta e sesto in semifinale.