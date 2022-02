Vall d’Uixó dedica uno spazio pubblico a Enric Valor

Questo onore è stato richiesto dall’Associazione studentesca del Centro di formazione per adulti Jordi de Sant Jordi

Su richiesta di Associazione studentesca del centro di formazione per adulti Jordi San Jordi, il Municipio di Vall d’Uixó Assegna uno spazio pubblico per Enrico Valor. Nello specifico ha dato il nome al giardino situato tra IES Botànic Cavanilles e Honori Garcia. Questa mattina è stato pagato un piccolo omaggio ed è stata svelata una targa commemorativa che ricorderà e proverà la sua eredità.

Il Nipote di Enrique Valorchiamato anche Enrique Valor, si è recato a Vall d’Uixó per ringraziare “la dedica di questo spazio accogliente a mio nonno, tra due istituzioni dove si studia il suo lavoro e il suo lavoro, in particolare”Valencia Rondales E il ‘coniugazione verbaleHa anche sottolineato che “il passare degli anni non ha sminuito l’affetto e l’ammirazione che i valenciani hanno per Enrique Valor”.

Il verbo aveva accompagnamento musicale Un gruppo di studenti di Conservatorio professionale di musica Francesc Pinaruga. Nei loro discorsi, il sindaco, Tania Baños e la consulente culturale Maria Cruces, sottolineano il carattere di Enrique Valor come “attivista culturale e insegnante di educatori” e il suo lavoro “per restaurare e apprezzare la nostra cultura e lingua”.





con installazione targa commemorativa “Abbiamo celebrato l’azione democratica e il riscatto della memoria e abbiamo ascoltato la società civile rappresentata dall’EPA Alumni Association mentre concordavamo sul fatto che l’eredità di Enrique Valor doveva continuare, perché durante gli anni più bui della nostra storia, la sua voce è stata messa a tacere”, hanno detto aggiunto. C’è anche il mio obbligo di migliorare questo parco.