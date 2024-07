Valore di apertura dell’euro in Nicaragua il 30 luglio da EUR a NIO

L’euro è una delle valute più scambiate nel paese. (informazione)

oggi è Euro Inizialmente citato in 39,58 Córdoba nicaraguense in mediaindicando una variazione dello 0,31% rispetto al dato del giorno precedente, quando aveva chiuso alle 39,46 Cordoba.

In riferimento alla redditività degli ultimi sette giorni, il Euro Si osserva un aumento di 0,05%%quindi mantiene ancora il suo aumento da un anno a questa parte 2,25%.

Confrontando questi dati con quelli dei giorni scorsi, si riflette il risultato della sessione precedente, quando si era conclusa con un ribasso dello 0,86%, mostrando la sua incapacità di rafforzare il trend recentemente. La cifra della volatilità rappresenta un comportamento leggermente inferiore rispetto alla volatilità riflessa nei dati dello scorso anno, il che indica che il suo prezzo sta mostrando meno cambiamenti del previsto negli ultimi giorni.

Per questo PIL del 2024 (prodotto interno lordo) Dal Nicaragua Del 2,1%, secondo le stime di crescita economica della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi). Questa previsione è inferiore a quella per il 2023, che è fissata al 2,4% del PIL, una posizione dietro al Messico.

Lui Banca Centrale del Nicaragua (BCN) Pronostico A Crescita continua Nel contesto globale di rallentamento economico, nonché di incertezza geopolitica, sostenuto dalle politiche macroeconomiche.

apprezzamento Crescita dell’attività economica Il rapporto BCN per il 2024 è compreso tra il 3,5% e il 4,5%, in miglioramento dello 0,5% rispetto al 2023, e si prevede sarà mantenuto per tutto l’anno, mentre Inflazione economica Si concentra tra il 3,0% e il 4,0% nel contesto dell’inflazione internazionale.

Lui Córdoba è l’unità monetaria di uso legale in Nicaragua NIO è abbreviato; È diviso in 100 centesimi e il suo transito è controllato dalla banca centrale di quel paese.

Il nome della moneta è in onore del secondo cognome del conquistatore spagnolo, il capitano Francisco Hernández de Córdoba, che fondò anche le città di Granada e León.

Córdoba fu creata il 25 agosto 1908, sotto il presidente Adolfo Díaz, che emise una moneta da 10 Córdoba per sostituire il peso. Il tasso di cambio della nuova valuta a quel tempo era di 5 córdoba per sterlina.

Il 13 novembre 1931, la córdoba cominciò ad essere quotata ad un tasso equivalente a 1,10 córdoba per dollaro USA, ma dopo diverse svalutazioni questo fu cambiato in 7 córdoba per ogni dollaro USA tra il 1946 e l’aprile 1979.

Fu solo nel 1991 che iniziò l’attuale amministrazione Un piano di successo per raggiungere la stabilità monetaria Che è riuscita a fermare gli sconti eccessivi e ha raggiunto la stabilità dei prezzi, dei cambi e della moneta. A partire dal gennaio 1993, il Paese è passato ad un sistema di mini-svalutazione, che dal 2019 ammonta al 3% annuo.

Sul fronte economico, il Nicaragua ha registrato cali significativi. Nel 2018 e nel 2019 il PIL è diminuito del -3,7% e nel 2020 del -2%, seguito però da aumenti significativi nel 2021 e nel 2022.

In recenti rapporti, anche la Banca Mondiale ha stimato che sotto il governo di Daniel Ortega la povertà è aumentata del 13% nel 2022.

Un’altra grande sfida che il Nicaragua deve affrontare quest’anno è che il paese rimane uno dei paesi meno sviluppati dell’America Latina, dove l’accesso ai servizi di base è una sfida; Così come i disastri causati dalla pandemia di coronavirus.

A questo contesto si aggiunge il fatto che il Paese è immerso in questo Grande crisi politica Con il risultato di Daniele Ortega Assumerà il suo quinto mandato nel 2022.