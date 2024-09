Valore di chiusura dell’euro in Bolivia il 24 settembre da EUR a BOB

Il tasso dell’euro nel paese è generalmente stabile. (informazioni)

L’ultimo giorno euro Pagato alla chiusura per 7,65 boliviano di mediaCiò rappresenta una variazione del 2,01% rispetto ai dati del giorno precedente, quando il prezzo era di 7,50 boliviano.

In riferimento alla redditività della scorsa settimana,… euro rappresenta un aumento 2,02%% L’anno scorso ha mantenuto comunque un aumento 2,9%.

Rispetto ai giorni precedenti la situazione si è invertita rispetto al giorno precedente, registrando un calo dell’1,63%, il che dimostra negli ultimi giorni la mancanza di continuità del risultato. La settimana scorsa, la volatilità ha raggiunto il 20,77%, una cifra nettamente superiore alla volatilità annuale (13,21%) e si presenta come un asset con variazioni maggiori di quanto indica la tendenza generale.

Anche se la Banca Centrale Boliviana ha un tasso ufficiale per il dollaro, il fatto è che questo tasso in realtà è diverso, cosa che è diventata chiara all’inizio del 2023 quando si è registrata una carenza della valuta americana. Il tasso di cambio ufficiale è attualmente 6,96 per la vendita e 6,86 per l’acquisto.

Per quanto riguarda l’inflazione, il governo boliviano prevede che raggiunga il 3,60% entro il 2024, un valore vicino all’ideale di tre punti percentuali. Vale la pena notare che negli ultimi anni la Bolivia è stata caratterizzata da un controllo stabile dell’inflazione, a differenza di altre economie della regione.

La stessa cosa accade con le previsioni di crescita del PIL, poiché la Banca Centrale della Bolivia prevede che raggiunga il 3,71% nel 2024.

Lui Il boliviano ha corso legale Bolivia dal 1987 ed è diviso in 100 centavos. In precedenza veniva utilizzato il peso boliviano, ma è stato sostituito. La Banca Centrale della Bolivia è l’organismo responsabile della regolamentazione dell’emissione di valuta.

Per quanto riguarda la costruzione, la moneta boliviana smise di essere coniata e stampata durante l’epoca coloniale per mancanza di interesse politico, che portò alla sua completa cessazione. Monete e banconote furono create all’estero Per il prezzo basso che questo significa. Nel 2013 venivano ancora prodotti in paesi come Regno Unito, Francia e Cile.

Per quanto riguarda l’economia, nel 2014 La Bolivia ricorse ad un’elevata spesa pubblica E l’aumento del credito interno per mantenere la crescita, ma queste misure hanno portato ad un aumento del debito pubblico e ad una diminuzione delle riserve internazionali.

Come avviene in altri paesi, Pandemia di coronavirus Ha colpito gravemente l’economia della Bolivia, sebbene l’inflazione non sia stata così elevata come in altri paesi dell’America Latina.

Nel 2022, la Bolivia si distingue Tasso di inflazione più basso rispetto ai paesi viciniCiò è in parte una risposta ai sussidi sul prezzo del carburante e al tasso di cambio fisso del dollaro rispetto alla valuta locale. Tuttavia, ha dovuto affrontare la perdita di riserve internazionali e l’aumento del debito.

Il Paese sta inoltre affrontando sforzi globali per la transizione verso l’energia pulita, quindi queste circostanze costringeranno uno dei maggiori paesi esportatori di gas a cercare alternative quest’anno.