Valore di chiusura dell'euro in Costa Rica il 18 marzo da EUR a CRC

La moneta europea ha una grande importanza in Costa Rica a causa dell'afflusso di turismo proveniente dal Vecchio Continente. (informazione)

L'ultimo giorno Euro Negoziato in chiusura 545,26 colon costaricani in mediaCiò rappresenta una variazione dello 0,49% rispetto ai 547,97 coloni del giorno precedente.

Se guardiamo i dati della scorsa settimana,… Euro Registra un aumento di 0,07%; Al contrario, un anno fa accumulava ancora un calo 5,15%.

Per quanto riguarda le variazioni avvenute in questo giorno rispetto ai giorni precedenti, sono state collegate in rosso due date consecutive. Il numero di volatilità ha registrato risultati leggermente superiori rispetto alla volatilità mostrata nei numeri dello scorso anno, indicando che presenta cambiamenti maggiori rispetto alla tendenza generale del valore.

Lui Banca Nazionale del Costa Rica (BCCR) Si prevede che entro il 2024 l’“abbondanza di liquidità” del dollaro sarà mantenuta ed è improbabile che si osservino notevoli pressioni al rialzo sul tasso di cambio.

Javier CortesStratega degli investimenti Titoli BNSi prevede che la stessa banca centrale del paese centroamericano continuerà ad assorbire l'eccesso di offerta di dollari entro il 2024, motivo per cui la valutazione dell'economia nazionale dovrebbe essere moderata.

In un contesto globale caratterizzato dalla moderazione Inflazione economica E il Aumento dei tassi di interesseLe prospettive economiche sono buone per l’anno in corso, ma c’è preoccupazione per il 2025.

Emmanuel Aguero Quesada, membro del Centro Internazionale di Politica Economica per lo Sviluppo Sostenibile dell'Università Nazionale (CINPE-UNA), ha dichiarato all'Università del Semanario che c'è ottimismo per la crescita economica che si realizzerà. stato unito Nel 2023.

Lui Colon costaricanoPrende il nome dal personaggio di Cristoforo Colombo, anche la moneta a corso legale in Costa Rica è divisa in 100 parti uguali chiamate centimos.

Dopo l'indipendenza nel 1821, il paese abbandonò l'uso della moneta spagnola e iniziò ad usare il real, per poi optare per il peso, anche se l'uso dei due punti come moneta legale fu stabilito solo nel 1986.

Da notare che le monete attualmente in circolazione sono quelle nei tagli da 5, 10, 25, 50, 100 e 500 colones. In precedenza, c'erano due punti e due punti, ma sono stati rimossi da Banca Centrale della Costa Rica Non hanno più valore sul mercato. Per quanto riguarda le banconote, ci sono 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 e 50000.

In Costa Rica, le monete da 100 colonne sono conosciute anche come “una teja”, le banconote da 1.000 colonne sono conosciute come “rosse” e le banconote da 5.000 colonne sono conosciute come “tucani”, a causa delle immagini precedentemente stampate sul denaro. il contrario.