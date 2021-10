Valutazione Giovedì 30 settembre: “La Nipote Prescelta” è salita ai primi due posti

La nipote prescelta. Foto: Instagram @canalrcn

“La Voz Senior” è ancora in cima alla classifica, Questa volta con 12,17 punti. È importante ricordare che in relazione a questa realtà lirica ci sono “La Voz Colombia”, “La Voz Kids” e ora “La Voz Senior”. Produzione di Caracol Television.

Nell’ultima puntata del reality, cinque concorrenti hanno lasciato tutto sul campo per sfoggiare le proprie capacità vocali e musicali; Ad esempio, Belen e Anselmo sono andati sulla traccia del Bolero e hanno cantato la canzone “Memories”, che ha ascoltato Julio Jaramillo, e nell’arena nazionale, Charlie Zaa ha preso una versione della canzone; Più tardi, i 66 e 64 anni sono rimasti con il messicano Jesus Navarro perché era l’unica giuria a voltarsi.

Da parte sua, Roberto Becerra ha fatto un provino per una canzone che era la sua canzone “A mi modo”, che è passata attraverso le voci di Rafael, Vicente Fernández, tra gli altri. Anche Abelardo de la Esperilla ne fece una copia. Tuttavia, nessuno dei giurati ha fatto ricorso al tentativo di mantenere il 66enne nelle proprie squadre. Victor Nemesio voleva la traduzione in un’altra lingua, così ha scelto il francese e la canzone “Natalie” di Gilbert Becaud. Successivamente, il 78enne ha scelto Natalia Jimenez tra i giurati.

Magdalena Ortiz ha cambiato l’ambiente musicale con la musica di Ranchera “Me gustas mucho”, ascoltata nei suoni stridenti di Rossio D’Orcal, Lucero (la versione della band) e Juan Gabriel; Tuttavia, il 69enne ha ripetuto la storia di Roberto Becerra e nemmeno così è successo. Da parte sua, Fausto Arcadia ha anche scelto un genere musicale diverso per l’audizione e ha cantato: “La pollera colorá”, una canzone che ha anche interpretato Charlie Zaa; Ma come il concorrente precedente, anche il 79enne non ha fatto bene.

“The Chosen Granddaughter”, di RCN, è ancora il numero due della lista E questo giovedì, 30 settembre 2021, ha ricevuto un punteggio di 8,02. Va ricordato che la produzione lunedì 27 (serata d’inaugurazione) era terza, mentre martedì 28 e mercoledì 29 è scesa al quarto posto e ora è in aumento.

“Luisa (interpretata da Francesca Estevez) prende una decisione sulla sua permanenza a casa di Roldan. Sarah (interpretata da Consuelo Luzardo) non vuole ferire Luisa, quindi decide di lasciarla libera, ma la giovane donna la sorprende con una decisione ” , secondo la descrizione di RCN in una delle clip pubblicate su YouTube sull’ultimo capitolo della serie.

per questa parte, “Noticias Caracol” – Nel suo programma 19:00, è il terzo Con 7,74 punti. Finora questa settimana (lunedì, martedì e mercoledì), il telegiornale è stato al secondo posto.

Lunedì, martedì e mercoledì il pubblico non poteva vedere “figlio di Kasik”, di Caracol Televisión, alla luce del fatto che “La Voz Senior” ha avuto doppi episodi, che hanno monopolizzato il palinsesto della vivace telenovela che è tornata giovedì 30 settembre e Ora è al 4° posto in graduatoria Con un punteggio di 7,13.

La ripetizione di “The New Rich, New Poor” di Caracol Televisión è arrivata quinta Con 7,09 punti. Il giorno prima, mercoledì 29 settembre, era al terzo posto.

In sesta e settima posizione si trovano rispettivamente “El noticiero del Senado” e la ripetizione di “Necinos” (Caracol Televisión), la prima produzione con un punteggio di 6,62 e una telenovela con un punteggio di 5,93.

Per quanto riguarda il resto delle produzioni del canale RCN, da un lato ci sono “Infermieri” che si sono classificati all’ottavo posto con 5.65 punti e Ripetere “Rosario Tejeras” alle nove Con un punteggio di 5,50.

