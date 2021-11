durante Sviluppo di Steam Deck Live I dipendenti di Valve hanno fornito nuovi dettagli sull’hardware della loro console superficie del vapore, sapendo che il vivificante SoC AMD è stato battezzato come erith.

Fornire composizione 4 core Zen2 con 8 thread Con una frequenza di Base/Turbo 2,40 / 3,50 GHz Accompagnato da grafica AMD Radeon con 512 stream processor Con una frequenza di Base/Turbo 1,00 / 1,60 GHz sotto l’architettura RDNA2. È tutto condito 16 GB di RAM LPDDR5 @ 5500MHz con 1 GB di VRAM Insieme allo storage eMMC 5.1 per la variante da 64 GB, i modelli da 256 GB/512 GB utilizzano un’unità SSD NVMe che promette miglioramenti delle prestazioni fino al 25%.

In termini di prestazioni, la CPU offrirà fino a 448 GFLOP di potenza FP32, nel grafico di cui parliamo Fino a 1.6 TFLOP di potenza (0,3 TFLOP in più rispetto a Xbox One), memoria fino a 88 GB/s di larghezza di banda e tutto questo porta a un SoC con consumo energetico che passa da 4 e 15 watt, permettendo questo attraverso Ricarica rapida USB-C a 45 W Goditi il ​​gioco alle massime prestazioni durante la ricarica della batteria.

Il resto delle informazioni è completato con Pannello tattile IPS da 7 pollici HD 1280 x 800 pixel a 60 Hz luminosità massima 400 netti, telaio 298 x 117 x 49 mm Spessa senza alcun peso di luce 669 grammiBatteria da 40 watt, che fornirà Da 2 a 8 ore di indipendenza dal giocouscita video DisplayPort 1.4 tramite USB-C, jack per cuffie tramite jack da 3,5 mm, audio multicanale tramite USB, WiFi 802.11ac + Bluetooth 5.0, utilizza il sistema operativo Steam OS 3.0 (basato sull’arco).