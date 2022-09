Valve sta sviluppando molti giochi in questo momento. Portal e Half-Life torneranno?

secondo lui Il designer di prodotti per valvole Greg ComerTuttavia, la società non ha ancora finito di sviluppare videogiochi reali. Infatti, Valve sta attualmente sviluppando diversi giochi. È stato anche affermato che la società continuerà a rilasciare giochi nel prossimo e lontano futuro.

Valve sta sviluppando molti giochi in questo momento, afferma il designer di prodotti Valve

Sebbene sia improbabile che qualcuno di questi presunti prodotti sia correlato al gioco cancellato di Half-Life Ravenholm, Coomer ha ammesso che alla fine ci saranno più giochi Half-Life sul mercato. In particolare, Kumer ha affermato che c’è altro da dire sul mondo di Half-Life e questo I fan dovrebbero prendere Alyx come tag Che questo sia il caso.

In particolare, ha detto anche Comer Potrebbe essere il momento per un nuovo gioco Portal, perché prima o poi vorrebbe fare un altro gioco di puzzle FPS in questo mondo. Dal momento che Half-Life e Portal si svolgono nello stesso universo, una joint venture di qualche tipo non sarebbe fuori questione, soprattutto perché si vocifera che il mitico Half-Life 3 ha effettivamente collegato le due serie disparate in un’unica continuità. prima di archiviare il progetto.