Vampire Survivors: cos’è la modalità inversa e come sbloccarla

Non importa che la sua sezione tecnica sia obsoleta o che la sua sintassi di avvio sia semplice: Sopravvissuti ai vampiri Tutto questo è un vizio. E non solo per Il nostro partner Alvaro è diventato un tossicodipendenteUno dei migliori titoli Steam del 2022.

Con il rilascio della versione 1.0, i creatori di Vampire Survivors Hanno aggiunto delle ottime notizie…uno di questi è la modalità inversa.

video X2Download.app-Vampire Survivors – Annuncio della data di rilascio v1.0- (1080p)

Pensi che sarà tutto più facile? Il titolo poncle potrebbe essere più conveniente di quanto non fosse all’inizio, ma c’è un modo controproducente per ricordare gli incubi che hai vissuto durante l’accesso anticipato.

Vampire Survivors è disponibile per PC tramite Steam, Windows (Microsoft Store) e PC Game Pass. In questa guida ve lo mostriamo Come sbloccare la modalità inversa e quali novità porta.

Sblocca la modalità inversa

Si noti che la modalità inversa fa Sopravvissuti ai vampiri È diventato più difficile che mai. I nemici saranno più veloci e più forti, ottenendo benefici ogni minuto che passa… anche se riceverai anche più ricompense.

Per sbloccare la modalità inversa, la prima cosa da fare è Ottieni lo stadio della macchina eudaimoniache è bloccato dall’avvio.

Per sbloccare la macchina Eudaimonia, devi ottenerla 11 manufatti In altri livelli di Vampire Survivors. Sono i seguenti:

Grimorio oscuro

Qualità dell’Ars

Mappa della Via Lattea

esplosione magica

Lacrime di strega

mago di cristallo

maestro della mente

segnale giallo

Pergamene proibite di Morbane

grande vangelo

a caso

Una volta che hai i tuoi 11 artefatti (ci vorranno alcune ore, sì), dovresti iniziare a giocare a Eudaimonia Machine. Lì incontreremo una strana e cupa creatura.

Nello specifico, vedremo come appare un oggetto a forma di albero con delle maschere che fluttuano attorno ad esso. Si chiama Entità MisteriosaE possiamo parlare con lei.

Ci permetterà di scegliere tra due opzioni: Molto facile (rosso) e molto difficile (verde). Scegli il primo e ti regalerà uno specchio di grazia, un oggetto davvero utile.

Improvvisamente, riappariremo nel menu principale di Vampire Survivors. Se noti che l’interfaccia ora è capovolta e quando giochiamo a un certo punto possiamo passare dalla versione originale a quella inversa.

Ora, qual è la situazione inversa? Sono fondamentalmente gli stessi livelli, ma Ora sono invertiti e vengono introdotte alcune modifiche alla difficoltà Nei sopravvissuti ai vampiri.

Ad esempio, i nemici iniziano con +200 salute massima e per ogni minuto che passa questa percentuale aumenta del 5%. Certo, la cosa buona è che riceviamo + 200% oro e + 20% fortuna È un gioco inverso completo. Il commerciante vende anche alcuni oggetti esclusivi in ​​questa modalità.

Giochi a Vampire Survivors? Allora potresti essere interessato a saperlo Le novità che arriveranno in futurooppure consulta le seguenti guide: Come uccidere la morte e sbloccare il suo personaggio giocabileS Come sbloccare tutti i livelli del gioco.