Vampire: The Masquerade – Swansong rinvia di nuovo la premiere

“Il lupo cattivo e Nikon“Portano cattive notizie, poiché lo sviluppatore e l’editore confermano il cambiamento nella data di uscita per il prossimo capitolo del popolare franchise di salassi”.Vampire: The Masquerade – Swanseong‘, fino al 19 maggio 2022. Il Gioco di ruolo narrativo Era già stato rinviato dal 2021 al febbraio 2022 e ora aggiunge un altro nuovo rinvio alla premiere.

Per non rompere la tradizione, gli sviluppatori affermano di aver dovuto prendere questa decisione dolorosa, ma necessaria. Dichiarano anche che “I tempi supplementari miglioreranno il gioco, oltre a migliorare la qualita’ generale del titolo’, qualcosa, d’altronde, è richiesto anche in qualsiasi pubblicità di questo tipo.

Il coronavirus rallenta i potenti vampiri

Si ripetono anche le ragioni del nuovo ritardo: la pandemia di Covid-19 è la principale motivazione dello studio. A quanto pare, i piani dovevano essere cambiati per preservare la salute della squadra e garantire alti livelli di qualità: “È vero che la pandemia ha influenzato anche la nostra pianificazione, ma questo ritardo consentirà un’ulteriore lucidatura e ci darà un po’ di tempo in più per il controllo di qualità.“, spiegano gli sviluppatori del titolo. “Siamo un team piccolo ma molto appassionato, desideroso di creare un’esperienza coinvolgente che rivaleggia con il tipo di narrativa personale che potresti incontrare in un gioco da tavolo”.

Attenzione alle interazioni sociali

‘Swansong’ promette uno stile in cui le conseguenze delle azioni durante il gioco sono davvero orribili, sia nelle interazioni sociali tra i personaggi che nelle indagini che si svolgono durante la trama. Il giocatore sarà in grado di controllare tre vampiri unici, ognuno dei quali ha le sue caratteristiche e abilità, che possono essere massimizzate durante il gioco.

La storia ci mette sulla strada di Hazel Iversen, il personaggio che “intende consolidare il suo potere e far rispettare ‘The Masquerade, la legge dei vampiri’ è stato schierato per garantire che gli umani non siano mai consapevoli dell’esistenza di queste creature di notte”. Se non cambiano i piani, ‘Vampire’: The Masquerade – Swansong’ uscirà il 19 maggio 2022. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S | X, Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store.