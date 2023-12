Vantaggi, competitività e adattabilità sono le chiavi per “sbloccare” il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa, secondo BCG X – Technology Group

Madrid, 12 (Portaltico/PE)

L’emergere dell’intelligenza artificiale (AI) rappresenta una sfida per le aziende che cercano di migliorare le proprie prestazioni e ottenere un vantaggio competitivo differenziale. I dati supportano l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sulle prestazioni aziendali: le aziende che applicano questa tecnologia saranno in grado di ridurre il costo delle interazioni con i propri clienti fino al 60%, migliorare le prestazioni produttive del 20% e ridurre i ritardi nella catena di fornitura fino al 60%. 20%.

Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da BCG Questo evento è stato incorniciato nel primo anniversario di BCG

“Il mondo aziendale è consapevole dell’impatto che l’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) ha sul business. In BCG, il Centro accompagna i nostri clienti durante tutto il ‘viaggio’ di trasformazione digitale per migliorare le loro performance e trasformare le loro operazioni,” ha spiegato Alfonso Abela, Partner. Chi guida il team BCG X in Iberia.

Servizio al cliente, vendita al dettaglio e catena di fornitura

Alfonso Abella, Javier Anta e Lawrence Metjavilla, Amministratori delegati e Lead Partner di BCG e Boston Consulting Group Innanzitutto, Abella ha sottolineato il successo degli strumenti Gen AI sviluppati da BCG “in un solo mese”.

Da parte sua, Javier Anta, BCG Gli strumenti di intelligenza artificiale applicati al commercio al dettaglio stanno rivoluzionando un settore particolarmente colpito dall’inflazione e dalla maggiore sensibilità ai prezzi al consumo. In questo senso BCG.

Infine, Lawrence Metjavela ha affrontato le sfide della catena di fornitura, una priorità strategica nel contesto attuale per molte aziende. BCG Applicando l’intelligenza artificiale e la simulazione, i clienti possono ridurre i costi fino al 5%, ottimizzare il proprio inventario di oltre il 20% e disporre di una catena di fornitura più resiliente per proteggere le proprie operazioni critiche.

Attualmente, concentrandosi sulla necessità di sviluppare soluzioni pratiche con applicazioni reali per le imprese, BCG, Intel, AWS, Salesforce, SAP, CO2 AI, Wipro, OpenAI, ecc.

“I numeri raggiunti lo scorso anno sono una chiara indicazione delle opportunità che l’intelligenza artificiale e l’intelligenza artificiale generativa rappresentano per le aziende per generare valore e impatto sia per gli azionisti che per la società”, ha concluso Alfonso Abella, sottolineando che BCG Actionable ed efficace, consente alle aziende di sviluppare e migliorare i propri risultati, trasformare le proprie operazioni e valorizzare il talento organizzativo”.