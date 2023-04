Vantaggi della ristrutturazione di un vecchio frigorifero o di una lavatrice – Samsung Newsroom Italia

Con il piano “Eco Renew” di Samsung, aggiornerai la tecnologia del tuo dispositivo, risparmierai acqua ed energia e contribuirai alla tutela dell’ambiente.

Gli elettrodomestici, come i frigoriferi e le lavatrici, sono essenziali nella nostra vita quotidiana, poiché semplificano le attività quotidiane, ci forniscono qualità di vita e ci permettono di dedicare più tempo alle nostre attività preferite.

In alcune occasioni non ci rendiamo conto che i frigoriferi e le lavatrici hanno tecnologie che si evolvono giorno dopo giorno, quindi più sono moderni, meno consumeranno energia e acqua e forniranno funzioni che ne migliorano le prestazioni, come ad esempio maggiore efficienza quando si fa il bucato o maggiore durata del cibo e con la connettività per semplificare le nostre vite.

Per aiutare gli utenti a rinnovare i propri dispositivi e contribuire al pianeta, Samsung ha creato il programma “Eco Renew”, un piano in base al quale gli utenti possono essere sicuri di avere un dispositivo che semplifichi la loro vita. E porterà loro benefici. tasche. Il programma è disponibile per gli utenti che si trovano nelle città di Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga e Bogotà, attraverso il sito web www.samsung.com

Tecnologie che contribuiscono al pianeta e alle tasche

Nel corso del tempo, la tecnologia si è evoluta, offrendoci funzionalità migliorate e più ecologiche in elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi. Un esempio è la tecnologia Digital Inverter integrata nei compressori Samsung Laundry Products e Cooling Products, che consente di risparmiare fino al 40%[1] di energia con lavatrici e il 50%[2] con frigoriferi.

Inoltre, gli attuali frigoriferi Samsung aiutano a ridurre gli sprechi alimentari e le emissioni di gas serra, responsabili del riscaldamento globale, grazie al fatto che dispongono di tecnologie come SpacemaxTM, che aumenta lo spazio interno utilizzando pareti più sottili con un isolamento efficace senza compromettere l’efficienza energetica; Il sistema Twin Cooling Plus, che migliora la temperatura e l’umidità nel frigorifero e nel congelatore grazie al fatto di avere due evaporatori indipendenti che impediscono la miscelazione degli odori degli alimenti e consentono una migliore conservazione degli alimenti, e il sistema di raffreddamento a tutto tondo che espelle il freddo aria attraverso diversi fori di ventilazione per mantenere la temperatura Freschezza più duratura.

Da parte loro, le lavatrici moderne includono la tecnologia Eco BubbleTMche miscela l’acqua con il detersivo per aiutare il liquido a penetrare nelle fibre e rimuovere le macchie ostinate a basse temperature[3], con acqua fredda si risparmia più energia; e la modalità Super Speed ​​che lava i vestiti in metà tempo utilizzando potenti getti d’acqua che rimuovono lo sporco incastrato nei tessuti senza danneggiarli. Pertanto, acquistando dispositivi con nuove tecnologie, riduci i consumi in bolletta e risparmi denaro.

Utilizzando la campagna di rinnovo ECO, otterrai ulteriori vantaggi:

Non c’è bisogno di sbarazzarsi dei tuoi vecchi dispositivi

Quando cambiamo i nostri dispositivi è difficile liberarci del vecchio dispositivo, perché non sappiamo cosa farne. Molte volte genererà costi aggiuntivi e non sappiamo se sarà un corretto riutilizzo delle sue parti. Per questo motivo, Eco Renueva è responsabile della corretta raccolta e riciclaggio del tuo vecchio prodotto, in modo che tu non debba preoccuparti di questo problema e assicurarti che rimanga in buone mani.

Ottieni uno sconto per il tuo nuovo prodotto

Pensando all’economia degli utenti, Samsung offrirà uno sconto a coloro che fanno parte del piano quando acquisteranno i loro nuovi prodotti, tutto ciò che devono fare è seguire i passaggi e presentare un vecchio dispositivo. Con questo sconto potranno risparmiare rinnovando il proprio dispositivo in modo facile e veloce.

Come far parte di Eco Renew?

Accedere https://www.samsung.com/co/trade-up/ Trova il prodotto che ti interessa. Aggiungi il tuo prodotto al carrello. Prima di effettuare il pagamento, nella sezione Metodo di spedizione, seleziona: Eco Renew. Vedrai lo sconto sul tuo acquisto. Attendere la chiamata del servizio clienti per coordinare il ritiro del vecchio prodotto. Prepara il tuo vecchio prodotto per la raccolta e il riciclaggio.

Con il piano Samsung Eco Renew, non solo potrai ottenere i migliori dispositivi con la migliore tecnologia disponibile, ma contribuirai anche all’ambiente. Per maggiori informazioni visita:

https://www.samsung.com/co/trade-up/

