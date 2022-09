vantaggio al minuto per Nintendo Switch; Inoltre non funziona su console domestiche

2022-09-08

In questo gioco, che trova la sua ispirazione nella mitologia norrena, il giocatore si metterà nei panni dei guerrieri della Valchiria, che usano armi da fuoco e combattono al ritmo dell’heavy metal. Ogni colpo che prendiamo durante il combattimento deve essere in sintonia con il ritmo della musica, se vogliamo fare più danni possibili e raddoppiare il nostro punteggio. Mancando un colpo, perderemo la sincronizzazione musicale.

Titolo da Sviluppato da Stupore interattivo È stato mostrato per la prima volta nel 2020 per computer E nel 2021 per PlayStation 4 S Xbox Uno Tuttavia, la premiere non verrà mostrata fino all’8 settembre Trasformazione . È un gioco d’azione sparatutto in prima persona con esplorazione in stile dungeon roguelike E alcuni elementi di un gioco ritmico, in cui le nostre azioni influenzano la musica nel gioco.

Il che è che il gioco diventa troppo difficile, accidentalmente, avendo controlli disastrosi che rendono l’esperienza un inferno totale, in un brutto modo. Inoltre gli scenari sono incredibilmente oscuri, al punto che muri, strutture e nemici sono indistinguibili, oppure non si vede nulla direttamente, e a questo si aggiunge il fatto che la tavolozza dei colori è composta solo da nero, rosso e giallo, e viceversa la visibilità è un ostacolo che fa smettere il giocatore di giocare dopo pochi minuti.

Se la qualità grafica è scarsa, con poligoni minimi, tutto (ambienti, oggetti, nemici, tutto) è molto scarso, e poiché non riusciamo a vedere nulla, la difficoltà aumenta a un livello insostenibile, anche per un gioco di questo stile. Doppia ottimizzazione del gioco per console Trasformazione Rende impossibile goderselo, anche per i giocatori più abili.

BPM: proiettili al minuto È un titolo che può essere goduto su console domestiche come PlayStation 4 anche Xbox Unola cui potenza grafica consente al gioco di caricare in modo ottimale la sua trama, ma Trasformazione È famoso per non avere una forte potenza grafica, quindi è sconsigliato trasferire giochi con grandi esigenze, e non è il caso BPM: proiettili al minuto Ha bisogno di molto, ma a causa delle sue carenze, sembra terribile.