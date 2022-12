Vargas Llosa entrerà all’Accademia di Francia il 9 febbraio, secondo il suo interprete

“Sarà ricevuto solennemente il 9 febbraio, l’8 febbraio gli verrà consegnata la spada accademica, e il giorno dopo, sotto la cupola (dell’accademia), verrà letto il suo discorso”, ha aggiunto. Ben Soussan, che si è occupato della traduzione del testo, ha spiegato, come ha fatto con tutte le opere dello scrittore per mezzo secolo.

Mercoledì non è stato possibile raggiungere un portavoce dell’Accademia di Francia per confermare le date all’AFP. Sarà il culmine di una storica elezione avvenuta il 25 novembre 2021, finalmente per l’autore di Conversazione in Duomo.come recentemente rivelato dal Segretario Permanente dell’Accademia, Helen Carrer de Encos.

Vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 2010, Vargas Llosa è il primo scrittore ad entrare all’Accademia senza aver scritto direttamente in francese.Fu fondata dal cardinale Richelieu nel 1635.

Scrittore universale

Quando lui (Vargas Llosa) fu rinchiuso nell’Accademia Militare (a Lima), voleva vivere in un attico a Parigi. Quindi per te entrare nell’accademia significa entrare nel tuo sogno”. spiega in un’intervista ad AFP Ben Susan, che ha appena pubblicato un articolo sull’autore.

“Mario Vargas Llosa, écrivain du monde” (Gallimard) è un omaggio all’87enne Ben Soussan che lo definisce un “maestro”, anche se ha un anno più di lui. “Ho dovuto sopportare i loro fantasmi e le loro ossessioni”, ammette Bensoussan nel libro.

Ben Soussan, che è di origine spagnola e autore di una lunga opera letteraria in francese, aggiunge: “Ho abitato i suoi sogni (…) ho imitato fraternamente i suoi gesti, ho coccolato la sua voce”. Vargas Llosa è l’ultimo superstite del “boom” della letteratura in America Latina, del “realismo magico” impersonato da Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Carlos Fuentes.

Bensoussan ricorda l’impatto di quella generazione. “In Francia abbiamo entusiasmato. All’epoca vivevamo nell’era dei “romanzi romani moderni… dove non c’era magia nella storia”, spiega il traduttore, che conosceva e lavorava con molti di questi scrittori.

Ha incontrato Vargas Llosa nel 1971, quando gli ha commissionato la traduzione in francese di “Los cachorros”. Ben Soussan spiega In realtà si è “addestrato” dal suo lavoro e ha vissuto con il cubano Guillermo Cabrera Infante e la sua complessa opera “Tre tigri tristi”.

Vargas Llosa lo ricevette a Barcellona, ​​​​dove viveva all’epoca, e dopo aver esaminato la traduzione, Bensoussan gli disse ridendo: “È meglio dell’originale”. Poi ha detto: puoi tradurre a tuo piacimento, non controllerò nient’altro. Era sempre in viaggio, si fidava di me”.

“Beh, a volte avevo bisogno di conferme”, spiega Ben Susan. Per tradurre “devi tenere a mente il testo, ma poi devi ricrearlo. Devi creare uno spazio vuoto (nella tua mente), cioè cercare intuitivamente la parola in francese che corrisponda davvero all’idea di ciò che l’autore voleva dire”, spiega.

Traduci significa “Due cerchi sovrapposti: il cerchio della traduzione copre l’originale, ma non del tutto. C’è sempre qualcosa da guadagnare e qualcosa da perdere”, Spiegare.

“(Il romanzo) che mi ha richiesto più tempo è stato ‘Guerra alla fine del mondo’, ambientato in Brasile”, ricorda. “Mi ci sono voluti due anni. Dovevo dargli un senso… Quando traduco, ho bisogno di avere a portata di mano lo stesso elenco di riferimenti dell’autore.”

Per un pensatore di origini latinoamericane, spagnole ed europee, entrare all’Accademia di Francia non è una cosa rara, come afferma Bensoussan. “Rappresenterà la cultura francese con una visione diversa, motivo per cui lo definisco uno ‘scrittore del mondo'”.